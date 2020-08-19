Лавров: президентские выборы в Белоруссии не были идеальными

Президентские выборы в Белоруссии идеальными не назовешь – это признают и власти в Минске. В то же время, заявления по этому поводу стран Прибалтики и Польши, а также Европарламента вовсе не связаны с правами человека, уверен глава российского МИДа Сергей Лавров.