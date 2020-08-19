Лавров: президентские выборы в Белоруссии не были идеальными
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Президентские выборы в Белоруссии идеальными не назовешь – это признают и власти в Минске. В то же время, заявления по этому поводу стран Прибалтики и Польши, а также Европарламента вовсе не связаны с правами человека, уверен глава российского МИДа Сергей Лавров.В источнике
С чего всё началось
Лавров: выборы президента Белоруссии не были идеальными
Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - отметил министр.
ТАСС06:48
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