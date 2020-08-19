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ТВ Центр
ТВ Центр

Лавров: президентские выборы в Белоруссии не были идеальными

Президентские выборы в Белоруссии идеальными не назовешь – это признают и власти в Минске. В то же время, заявления по этому поводу стран Прибалтики и Польши, а также Европарламента вовсе не связаны с правами человека, уверен глава российского МИДа Сергей Лавров.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Лавров: выборы президента Белоруссии не были идеальными

Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - отметил министр.
ТАСС06:48
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RT на русском

Лавров прокомментировал события в Белоруссии

RT на русском06:17
Вести.Ru

Сергей Лавров: белорусский народ в своей мудрости сам может разобраться в сложившейся ситуации

Вести.Ru06:50
Российская газета

Лавров: РФ встревожена попытками внешнего вмешательства в события в Беларуси

Российская газета06:40
Комсомольская правда

Лавров прокомментировал протесты в Беларуси

Комсомольская правда06:34
Газета.Ru

Лавров указал на геополитический характер заявлений стран ЕС о ситуации в Белоруссии

Газета.Ru06:34
Московский Комсомолец

Лавров уверен, что заявления стран ЕС о Минске носят геополитический характер

Московский Комсомолец06:20
Фонтанка.Ру

Лавров: Выборы в Белоруссии не были идеальными, Москва тревожится, а силовиков пытаются провоцировать

Фонтанка.Ру07:01

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52

Впервые два кристалла времени продемонстрировали свое взаимодействие

Надежные кристаллы времени обеспечат платформу для новых увантовых устройств, уверены физики Ланкастерского университета в Великобритании, описавшие свой эксперимент на страницах журнала Nature.
LentaChel.ru17 августа в 11:37
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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