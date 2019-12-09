Политика

КоммерсантъКоммерсантъЛавров прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Ожидаются встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Помпео и Трампом

Life.ru01:38

Лавров прибыл с рабочим визитом в Вашингтон

Известия01:37

Лавров прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Помпео

Коммерсантъ01:38

Какие вопросы может обсудить Сергей Лавров в ходе визита в США

RT на русском02:42

Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

РБК01:34

Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

ТАСС01:04

Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа

РИА Новостивчера в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Общество

С нового года мобильная связь в России подорожает

Эксперты прогнозируют, что в России расходы на связь могут вырасти на 17-18%.
Мойка78 вчера в 23:37
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
Происшествия

СК возбудил дело после гибели младенца в Волгоградской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 11-месячного мальчика в Суровикино в Волгоградской области.
Газета.Ru 01:47
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM 08 декабря в 15:13
Политика

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Известия вчера в 20:32
Общество

Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
РИА Новости 02:04
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Происшествия

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
BFM.ru 03:04
Технологии

Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp на миллионах устройств

Глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов прокомментировал RT сообщения о том, что WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году.
RT на русском 02:43
Авто

Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер

Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Автомобили.ру вчера в 06:16
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 08 декабря в 07:18
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Общество

Илон Маск не рассчитал габариты Tesla Cybertruck

Основатель компании Tesla Илон Маск приехал в ресторан на своей новой модели — пикапе Cybertruck и, отъезжая, сбил столбик ограждения, видео опубликовано в YouTube.
Sibnet Новости 02:55
Общество

«Тинькофф» поставил «шах и мат» Сбербанку, «Яндексу» и Mail.ru Group

Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «В контакте» и компания «Яндекс» так же, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги.
Ведомости вчера в 16:54
Политика

Макрон: Франция готова выслать российских дипломатов из солидарности с ФРГ

В случае необходимости, Франция проявит солидарность и вышлет российских дипломатов, заявил президент страны Эммануэль Макрон, 10 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров в «нормандском» формате в Париже.
Красная весна вчера в 18:51
Спорт

Российские гандболистки обыграли Черногорию и вышли в полуфинал ЧМ

Сборная России является лидером второй группы и обеспечила себе выход в полуфинал. На счету команды четыре победы в четырёх матчах.
REGNUM 03:18
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Футбол

Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Спорт-Экспресс вчера в 10:58
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Хоккей

Гол и пас Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу»

Гости смогли без особых проблем разобраться с хозяевами льда, завершив матч со счетом 5:2 в свою пользу.
Вести.Ru вчера в 21:58
Экономика

На Среднем Урале бюджет региона приняли без обсуждения

Свердловское заксобрание приняло бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов во втором и третьем чтении.
REGNUM 01:27
Авто

Назвали цены на новый внедорожник GAC GS8 для России

Сегодня, 10 декабря, на российском рынке стартуют продажи новинки от китайского бренда GAC - внедорожника GAC GS8.
Новые автомобили вчера в 22:31
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное