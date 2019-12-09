Политика
КоммерсантъЛавров прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Помпео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Ожидаются встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.
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Общество
С нового года мобильная связь в России подорожает
Эксперты прогнозируют, что в России расходы на связь могут вырасти на 17-18%.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Происшествия
В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок
Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели младенца в Волгоградской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 11-месячного мальчика в Суровикино в Волгоградской области.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Политика
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
Технологии
Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp на миллионах устройств
Глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов прокомментировал RT сообщения о том, что WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году.
Авто
Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер
Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Общество
Илон Маск не рассчитал габариты Tesla Cybertruck
Основатель компании Tesla Илон Маск приехал в ресторан на своей новой модели — пикапе Cybertruck и, отъезжая, сбил столбик ограждения, видео опубликовано в YouTube.
Общество
«Тинькофф» поставил «шах и мат» Сбербанку, «Яндексу» и Mail.ru Group
Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «В контакте» и компания «Яндекс» так же, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги.
Политика
Макрон: Франция готова выслать российских дипломатов из солидарности с ФРГ
В случае необходимости, Франция проявит солидарность и вышлет российских дипломатов, заявил президент страны Эммануэль Макрон, 10 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров в «нормандском» формате в Париже.
Спорт
Российские гандболистки обыграли Черногорию и вышли в полуфинал ЧМ
Сборная России является лидером второй группы и обеспечила себе выход в полуфинал. На счету команды четыре победы в четырёх матчах.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Футбол
Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Хоккей
Гол и пас Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу»
Гости смогли без особых проблем разобраться с хозяевами льда, завершив матч со счетом 5:2 в свою пользу.
Экономика
На Среднем Урале бюджет региона приняли без обсуждения
Свердловское заксобрание приняло бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов во втором и третьем чтении.
Авто
Назвали цены на новый внедорожник GAC GS8 для России
Сегодня, 10 декабря, на российском рынке стартуют продажи новинки от китайского бренда GAC - внедорожника GAC GS8.