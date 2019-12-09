Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Ожидаются встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.

Лавров прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Помпео

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Экономика Подсчитано число россиян с черными зарплатами Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.

Общество Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.

Финансы Рубль повышается к доллару и евро На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.

Политика Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».

Происшествия Глава района Крыма погибла в ДТП В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Технологии Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp на миллионах устройств Глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов прокомментировал RT сообщения о том, что WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году.

Авто Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.

Экономика Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Общество Илон Маск не рассчитал габариты Tesla Cybertruck Основатель компании Tesla Илон Маск приехал в ресторан на своей новой модели — пикапе Cybertruck и, отъезжая, сбил столбик ограждения, видео опубликовано в YouTube.

Политика Макрон: Франция готова выслать российских дипломатов из солидарности с ФРГ В случае необходимости, Франция проявит солидарность и вышлет российских дипломатов, заявил президент страны Эммануэль Макрон, 10 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров в «нормандском» формате в Париже.

Спорт Российские гандболистки обыграли Черногорию и вышли в полуфинал ЧМ Сборная России является лидером второй группы и обеспечила себе выход в полуфинал. На счету команды четыре победы в четырёх матчах.

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Футбол Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.

Политика Соловьев принял вызов Зеленского Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.