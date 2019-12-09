Политика

РБКРБКЛавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Вашингтон, передает корреспондент РБК. Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Помпео и Трампом

Life.ru01:38

Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

РБК01:34

Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы

РИА Новостивчера в 21:49

Лавров прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Помпео

Коммерсантъ01:38

Белый дом назвал время встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа

Интерфаксвчера в 21:51

Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

ТАСС01:04

Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Газета.Ru01:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:16, Ашберн
Политика

Аваков оценил позицию Зеленского на встрече «нормандской четверки»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки".
РЕН ТВ вчера в 15:53
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Общество

Илон Маск снес дорожное ограждение на новом Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск сбил столб ограждения на своем новом электро-пикапе во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса.
ФАН 00:51
Футбол

«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

В понедельник петербургский «Зенит» прибыл в столицу Португалии, где ему предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках шестого, заключительного, тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.
78.ru вчера в 11:34
Армия и оружие

Киев рассказал о погибших во время «нормандского саммита» военных

Lenta.ru 01:43
Здоровье

Эпидемия гриппа прогнозируется на Южном Урале

Эксперты сообщают, что зимняя эпидемия гриппа, вероятно, станет самой опасной за минувшие 15 лет.
U74.Ru 02:00
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
МедиаПоток вчера в 07:49
Общество

Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
НДН.инфо вчера в 21:11
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

Sports.ru 08 декабря в 11:45
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Политика

Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
ФАН вчера в 19:06
Спорт

Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
BFM.ru вчера в 08:18
Хоккей

Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
REGNUM 01:02
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия

В брянской колонии забили насмерть осужденного

Российская газета 01:05
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Происшествия

Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
РИА Новости 02:00
Общество

Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
РИА Новости вчера в 12:46
Технологии

Intel Horse Ridge: криогенный контроллер, который приближает квантовые вычисления

Криогенный контроллер Intel Horse Ridge для управления кубитами Современные квантовые вычислительные системы представляют собой многоступенчатые решения.
3DNews 01:40
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 19:52
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус вчера в 06:23
Спорт

Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
РИА Новости вчера в 09:12
Политика

Зеленский оценил пункты минских соглашений о границе как проигрыш Киева

Зеленский подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина по вопросу о границе соответствует заявленному в минских соглашениях.
Московский Комсомолец вчера в 21:56
Общество

Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
РИА Новости 02:04
Происшествия

У драгдилера в Подмосковье нашли 46 килограммов наркотиков

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в сбыте более 46 килограммов запрещенных веществ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
BFM.ru 00:35
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Авто

Названы цены на новый кроссовер GAC GS8 для России

Сегодня, 10 декабря, на российском рынке стартуют продажи новинки от китайского бренда GAC - внедорожника GAC GS8.
Новые автомобили вчера в 22:31
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые испытали в Воркуте

Комиинформ 08 декабря в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное