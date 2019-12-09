Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Вашингтон, передает корреспондент РБК. Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.

Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

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