Политика

ТАССТАССЛавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Визит российского министра в Соединенные Штаты продлится меньше суток, но его программа весьма насыщенная. Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
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Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Помпео и Трампом

Life.ru01:38

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РБК01:34

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Белый дом назвал время встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа

Интерфаксвчера в 21:51

Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Газета.Ru01:10

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РИА Новостивчера в 21:49
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 05:15, Ашберн

10 декабря: Сергей Лавров встретится с Трампом

Вести.UZ04:57
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
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В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
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Армия и оружие

Появилось видео пуска «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты

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При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год.
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Симоньян ответила конгрессмену, недовольному законом о СМИ-иноагентах

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления американского конгрессмена-демократа Тома Малиновски о российском законе о СМИ-иноагентах.
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На сайте Square Enix появилось новое изображение бокс-арта ремейка Final Fantasy VII, которое отличается от предыдущих тем, что на нём указано, что игра будет временным эксклюзивом PS4.
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