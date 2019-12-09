Политика
ТАССЛавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом
Визит российского министра в Соединенные Штаты продлится меньше суток, но его программа весьма насыщенная. Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Общество
Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Во вторник, 10 декабря, в мюнхенской больнице скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Футбол
ЦСКА может купить словацкого форварда за 8 млн евро
По информации источника издания, руководство армейцев оценивает игрока в 8 миллионов евро.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Политика
Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Баскетбол
Тульский «Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч
Тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» выступают во втором дивизионе чемпионата России среди команд Суперлиги.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Футбол
Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
Общество
Семья Юрия Лужкова планирует похоронить его в Москве
По данным источника, семья экс-мэра просит разрешить провести похороны на Новодевичьем кладбище.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета заявил о том, что одной из угроз для безопасности страны являются действия украинских радикалов, сообщает агентство ТАСС.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Армия и оружие
Появилось видео пуска «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты
Украинское издание "Милитаристский портал" опубликовало видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Политика
Определено место проведения следующего саммита «нормандской четверки»
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что следующий саммит в нормандском формате пройдет в Берлине.
Экономика
Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства
При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
Общество
Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность за 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год.
Политика
Симоньян ответила конгрессмену, недовольному законом о СМИ-иноагентах
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления американского конгрессмена-демократа Тома Малиновски о российском законе о СМИ-иноагентах.
Игры
Ремейк Final Fantasy VII пробудет эксклюзивом PS4 ровно год
На сайте Square Enix появилось новое изображение бокс-арта ремейка Final Fantasy VII, которое отличается от предыдущих тем, что на нём указано, что игра будет временным эксклюзивом PS4.
Кино
Звезда «Охотника за разумом» присоединится к «Матрице»
Джонатан Грофф ("Охотник за разумом", "Холодное сердце") сыграет в новой "Матрице".
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.