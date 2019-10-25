Политика
РИА НовостиЛавров пригласил главу МИД Норвегии в Россию
Глава российского МИД Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в Россию, ожидает ее визит в 2020 году.
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МИД РФ: планы развития ВС Норвегии имеют очевидную антироссийскую направленность
Инфоросвчера в 05:39
Лавров обсудит вопрос безопасности на Крайнем Севере с главой МИД Норвегии
Rambler News Serviceвчера в 04:44
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Транспорт
Минтранс предложил обменивать бутылки на проезд в метро
Минтранс предложил оплачивать проезд в метро и электричках пластиковыми и стеклянными бутылки, а также алюминиевыми банками.
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
Происшествия
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Американский рэпер Pusha T выпустит специальную версию кроссовок Ozweego, посвящённую выходу игры Call of Duty: Modern Warfare.
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Общество
Россияне стали больше тратить на штрафы ПДД
Средний чек за техобслуживание и ремонт автомобиля — 4720 рублей, шиномонтаж и автомойку — около 940 рублей, на аксессуары водители тратят в среднем 1632 рубля.
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Экономика
Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
Шоу-бизнес
Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной
У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Политика
На Украине заявили о перезапуске отношений с НАТО
По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Общество
Более 100 россиян из ИГ сбежали из лагеря для террористов в Сирии
Около 50 россиянок с детьми ушли из лагеря Айн-Исса в Сирии, где содержатся семьи боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Общество
Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30
В документе отмечается, что в результате беспорядков пострадали более 2,3 тыс. человек. Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
Космос
Землю накрыла мощная трехдневная магнитная буря
В пятницу, 25 октября, Землю накрыла мощная магнитная буря.
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Армия и оружие
Эксперт предложил разместить выведенных из Сирии военных США в Грузии
Ранее американский эксперт Люк Коффи предложил разместить на территории Грузии американский военный контингент, выведенный из Сирии.
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Общество
К приезду патриарха Кирилла на Станиславского заасфальтировали рельсы
Прокладка нового полотна, благоустройство участка от Буденновского проспекта до переулка Семашко и другие работы стали завершающей стадией реконструкции Станиславского, Завершить проект планируется к 26 октября, то есть к приезду патриарха Кирилла.
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Футбол
«Детство в одном месте играет». Как развлекается Андрей Ещенко
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выложил новое видео в Instagram. На нем видно, как 35-летний футболист катается на карусели.
Шоу-бизнес
«Восковая кукла»: новое селфи Пугачевой раскритиковали в пух и прах
На снимке примадонна, действительно, выглядит как восковая фигура из музея Мадам Тюссо.