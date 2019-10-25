Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров пригласил главу МИД Норвегии в Россию

Глава российского МИД Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в Россию, ожидает ее визит в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россия и Норвегия подписали соглашение о культурном сотрудничестве на 20,5 млн рублей

ТАСС11:17

Лавров заявил, что Россия не считает Норвегию угрозой

ФАН08:12

Лавров высказал озабоченность усилением присутствия НАТО у границ Норвегии

REGNUM09:04

Россия и Норвегия признали, что не видят друг в друге угрозы

Телеканал 360°12:38

В Норвегии прокомментировали проведение учений НАТО на своей территории

РИА Новости07:27

МИД РФ: планы развития ВС Норвегии имеют очевидную антироссийскую направленность

Инфоросвчера в 05:39

Лавров обсудит вопрос безопасности на Крайнем Севере с главой МИД Норвегии

Rambler News Serviceвчера в 04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Ашберн

Глава МИД России посетит Норвегию

КП - Северная Европа23 октября в 03:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Транспорт

Минтранс предложил обменивать бутылки на проезд в метро

Минтранс предложил оплачивать проезд в метро и электричках пластиковыми и стеклянными бутылки, а также алюминиевыми банками.
Национальная служба новостей 11:26
Происшествия

В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 15:21
Происшествия

Российский солдат расстрелял сослуживцев

Lenta.ru 08:28
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

Американский рэпер Pusha T выпустит специальную версию кроссовок Ozweego, посвящённую выходу игры Call of Duty: Modern Warfare.
REGNUM 23 октября в 07:51
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

Россияне стали больше тратить на штрафы ПДД

Средний чек за техобслуживание и ремонт автомобиля — 4720 рублей, шиномонтаж и автомойку — около 940 рублей, на аксессуары водители тратят в среднем 1632 рубля.
Life.ru 03:23
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Экономика

Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК 16:00
Шоу-бизнес

Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной

У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
OAnews вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения

Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Wday.ru 09:28
Политика

На Украине заявили о перезапуске отношений с НАТО

По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.
Взгляд.ру 12:41
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Общество

Более 100 россиян из ИГ сбежали из лагеря для террористов в Сирии

Около 50 россиянок с детьми ушли из лагеря Айн-Исса в Сирии, где содержатся семьи боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).
Lenta.ru 13:57
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Общество

Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30

В документе отмечается, что в результате беспорядков пострадали более 2,3 тыс. человек. Ранее сообщалось о 21 погибшем, 1779 пострадавших.
RT на русском 16:30
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Общество

Топ-менеджер «Альфа-капитала» уволился после обвинений в избиении жены

Ридус 15:40
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 06:51
Космос

Землю накрыла мощная трехдневная магнитная буря

В пятницу, 25 октября, Землю накрыла мощная магнитная буря.
Вечерний курьер 14:26
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда вчера в 07:31
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 15:19
Армия и оружие

Эксперт предложил разместить выведенных из Сирии военных США в Грузии

Ранее американский эксперт Люк Коффи предложил разместить на территории Грузии американский военный контингент, выведенный из Сирии.
Военное обозрение 09:24
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru вчера в 06:35
Общество

К приезду патриарха Кирилла на Станиславского заасфальтировали рельсы

Прокладка нового полотна, благоустройство участка от Буденновского проспекта до переулка Семашко и другие работы стали завершающей стадией реконструкции Станиславского, Завершить проект планируется к 26 октября, то есть к приезду патриарха Кирилла.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:29
Музыка

Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино

Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма 12:38
Футбол

«Детство в одном месте играет». Как развлекается Андрей Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выложил новое видео в Instagram. На нем видно, как 35-летний футболист катается на карусели.
Спорт-Экспресс 15:08
Шоу-бизнес

«Восковая кукла»: новое селфи Пугачевой раскритиковали в пух и прах

На снимке примадонна, действительно, выглядит как восковая фигура из музея Мадам Тюссо.
Суть событий 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное