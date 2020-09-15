Сегодня между дипломатическими представителями России и Германии состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация по делу Навального. Глава МИД РФ Лавров заявил немецкому коллеге о том, что пора прекратить политизацию в деле оппозиционера.

С чего всё началось «В Москве продолжают ждать реакции германских компетентных органов на направленные... запросы Генпрокуратуры России… об оказании правовой помощи, прежде всего в части, касающейся передачи биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов, необходимых для проведения тщательного, всеобъемлющего расследования причин заболевания и госпитализации А. Навального, к чему нас так активно призывают в публичном поле западные коллеги»,— говорится в сообщении МИД РФ. Коммерсантъ вчера в 13:28