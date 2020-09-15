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Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным

Сегодня между дипломатическими представителями России и Германии состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация по делу Навального. Глава МИД РФ Лавров заявил немецкому коллеге о том, что пора прекратить политизацию в деле оппозиционера.В источнике
С чего всё началось
«В Москве продолжают ждать реакции германских компетентных органов на направленные... запросы Генпрокуратуры России… об оказании правовой помощи, прежде всего в части, касающейся передачи биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов, необходимых для проведения тщательного, всеобъемлющего расследования причин заболевания и госпитализации А. Навального, к чему нас так активно призывают в публичном поле западные коллеги»,— говорится в сообщении
 МИД РФ.
Коммерсантъвчера в 13:28
Подробнее о событии
РБК

Лавров предложил Маасу не политизировать ситуацию с Навальным

РБКвчера в 14:52
РИА Новости

Лавров призвал Берлин отказаться от политизации ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 13:42
RT на русском

Лавров призвал Мааса отказаться от политизации ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 12:51
Газета.Ru

Лавров призвал Мааса не политизировать инцидент с Навальным

Газета.Ruвчера в 13:17
Фонтанка.Ру

Не политизируй. Лавров потребовал у Мааса выдать информацию по Навальному

Фонтанка.Рувчера в 13:10
URA.Ru

Лавров: Россия готова сотрудничать с Германией по Навальному

URA.Ruвчера в 13:05
Коммерсантъ

Лавров призвал главу МИД Германии не политизировать ситуацию с Навальным

Коммерсантъвчера в 13:28

Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Цены на гречку в РФ резко пошли вверх
Интерфаксвчера в 12:14
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Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева
Lenta.ru17:31
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La Vanguardia (Испания): специалисты предупреждают об опасности употребления в пищу картофеля с зелеными пятнами (La Vanguardia)

Как отмечают специалисты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, риск токсичной концентрации гликоалкалоидов выше для младенцев и маленьких детей, поскольку при весе в несколько килограммов даже при употреблении в пищу нормального количества картофеля может быть достигнут опасный уровень этих веществ.
ИноСМИ17:46

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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Грузовой корабль привез на МКС пыль вместе с новогодними подарками

Roscosmos / via Globallookpress.com Космонавт Олег Скрипочка, находившийся на МКС с сентября 2019 по апрель 2020, пожаловался на сильную запыленность внутри корабля, привезшего на международную космическую станцию новогодние подарки в декабре 2019 года, сообщает агентство РИА Новости.
РЕН ТВ18:45

В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса

Веллингтон, 16 сентября 2020, 02:07 — REGNUM Не менее 40 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести из-за столкновения школьного автобуса и поезда вблизи населенного пункта Банниторп на Северном острове Новой Зеландии, сообщает издание The New Zealand Herald.
REGNUM19:07

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Директор «Стальсервис» задолжал сахалинцу более 100 тысяч рублей

Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что директор предприятия, имея финансовые средства, больше пяти месяцев не выдавал расчет (более 100 тысяч рублей) бывшему сотруднику.
АСТВвчера в 02:29

NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новостивчера в 20:10
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Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27