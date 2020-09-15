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Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным

Сегодня между дипломатическими представителями России и Германии состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация по делу Навального. Глава МИД РФ Лавров заявил немецкому коллеге о том, что пора прекратить политизацию в деле оппозиционера.В источнике
С чего всё началось
«В фокусе внимания находились вопросы состояния и перспектив российско-германских отношений, а также выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 12:51
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Россия призывает Германию не политизировать историю с отравлением Алексея Навального

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РИА Новостивчера в 13:42
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Газета.Ruвчера в 13:17
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Лавров предложил Маасу не политизировать ситуацию с Навальным

РБКвчера в 14:52
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RT на русскомвчера в 12:51

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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

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Глава ДНР осудил слова Зеленского о гуманитарной катастрофе в Донбассе

Пушилин констатировал, что, судя по заявлениям Киева, ситуация на Украине куда более тревожная, чем себе ее представляют жители страны: "Киев пытается втягивать в свои грязные политические игры жителей народных республик, не обращая внимания на тот факт, что сами же нас обстреливают", — заявил глава ДНР в комментарии РИА Новости.
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