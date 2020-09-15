с чего всё началось

Сегодня между дипломатическими представителями России и Германии состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация по делу Навального. Глава МИД РФ Лавров заявил немецкому коллеге о том, что пора прекратить политизацию в деле оппозиционера.

Политика Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали. 487

Общество Чеченцы помыли обувь в святом источнике православного храма Гости из ближнего зарубежья помыли обувь в роднике со святой водой. Инцидент они сняли на видео и выложили в соцсети. 1,6K

Политика Правительство Японии в полном составе ушло в отставку Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, прошения об этом каждый из министров передал премьер-министру страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо. 4

Хоккей Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет "Даллас" обыграл "Вегас" в овертайме пятого матча полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2. Победа помогла команде выйти в финал Кубка Стэнли впервые с 2000 года.

Футбол Луческу: киевское «Динамо» перекрыло сильные стороны АЗ в матче ЛЧ Киевское "Динамо" перекрыло сильные стороны нидерландского АЗ в матче третьего раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов, считает главный тренер украинского клуба Мирча Луческу.

Политика Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок". 14

Общество Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа. 815

Происшествия В США выплатят $12 млн семье застреленной в Луисвилле чернокожей — CNN Луисвилл, США, 16 сентября 2020, 01:36 — REGNUM Сумма в $12 млн будет выплачена в качестве компенсации семье чернокожей Брионны Тейлор, застреленной полицейскими в своей квартире в городе Луисвилл в американском штате Кентутки, передает телеканал CNN. 18

Экономика Цены на гречку в РФ резко пошли вверх Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно". 73

Общество Sony снизила прогноз выпуска PlayStation 5 из-за проблем с компонентом Sony Corp сократила предполагаемый объем производства игровой консоли следующего поколения PlayStation 5 в текущем финансовом году на 4 млн единиц - примерно до 11 млн единиц, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 6

Политика Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. 80

Политика Зеленский считает, что на Навального было совершено покушение Напоминаем, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. На данный момент он проходит лечение в Берлине. 655

Политика Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи Белорусская оппозиция в случае смены власти в стране хотела бы получить финансовую помощь от Евросоюза в размере $3–4 млрд, следует из заявления члена президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павла Латушко. 1,3K

Экономика РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства. 657

Энергетика США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9% Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г. 111

Общество Умер отец основателя Microsoft Билл Гейтс-старший Билл Гейтс-старший, отец основателя Microsoft Билла Гейтса, скончался в возрасте 94 лет.

Экономика Госдума расширяет бизнес по патентам Москва, 15 сентября 2020, 14:07 — REGNUM Законопроект, расширяющий виды предпринимательской деятельности по патенту, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября. 10

Политика В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки» Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников. 64