Политика
CT newsЛавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным
Сегодня между дипломатическими представителями России и Германии состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация по делу Навального. Глава МИД РФ Лавров заявил немецкому коллеге о том, что пора прекратить политизацию в деле оппозиционера.
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с чего всё началось
«В фокусе внимания находились вопросы состояния и перспектив российско-германских отношений, а также выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального», — говорится в сообщении.RT на русском12:51
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Политика
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали.
Российская газета 12:27
Общество
Чеченцы помыли обувь в святом источнике православного храма
Гости из ближнего зарубежья помыли обувь в роднике со святой водой. Инцидент они сняли на видео и выложили в соцсети.
Anews 01:44
Кино
Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»
Компания Disney выпустила дебютный трейлер второго сезона сериала «Мандалорец».
News.ru 11:24
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, прошения об этом каждый из министров передал премьер-министру страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 20:28
Хоккей
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет
"Даллас" обыграл "Вегас" в овертайме пятого матча полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2. Победа помогла команде выйти в финал Кубка Стэнли впервые с 2000 года.
ТАСС Спорт вчера в 23:18
Здоровье
К третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу приступили в Алтае
Алтайский край перешел к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу.
NewInform 11:54
Гаджеты
Apple представила планшет iPad восьмого поколения и новый Air
Фонтанка.Ру 14:19
Футбол
Луческу: киевское «Динамо» перекрыло сильные стороны АЗ в матче ЛЧ
Киевское "Динамо" перекрыло сильные стороны нидерландского АЗ в матче третьего раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов, считает главный тренер украинского клуба Мирча Луческу.
РИА Новости 16:23
Политика
Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию
Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Московский Комсомолец 10:06
Общество
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM 10:58
Происшествия
В США выплатят $12 млн семье застреленной в Луисвилле чернокожей — CNN
Луисвилл, США, 16 сентября 2020, 01:36 — REGNUM Сумма в $12 млн будет выплачена в качестве компенсации семье чернокожей Брионны Тейлор, застреленной полицейскими в своей квартире в городе Луисвилл в американском штате Кентутки, передает телеканал CNN.
REGNUM 18:36
Экономика
Цены на гречку в РФ резко пошли вверх
Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс 12:14
Общество
Sony снизила прогноз выпуска PlayStation 5 из-за проблем с компонентом
Sony Corp сократила предполагаемый объем производства игровой консоли следующего поколения PlayStation 5 в текущем финансовом году на 4 млн единиц - примерно до 11 млн единиц, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс 07:46
Политика
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известия 15:04
Политика
Зеленский считает, что на Навального было совершено покушение
Напоминаем, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. На данный момент он проходит лечение в Берлине.
ИА Красная Весна 12:58
Политика
Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи
Белорусская оппозиция в случае смены власти в стране хотела бы получить финансовую помощь от Евросоюза в размере $3–4 млрд, следует из заявления члена президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павла Латушко.
Ведомости 09:57
Экономика
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости 19:22
Энергетика
США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%
Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru вчера в 09:34
Армия и оружие
Полет Ту-160 над Северной Атлантикой стал ответом на провокации НАТО
Полет стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ над Северной Атлантикой произошел в ответ на появление B-52H над Черным морем, сообщают в СМИ.
Политическая Экспертиза 13:49
Общество
СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей
84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru 06:41
Общество
Умер отец основателя Microsoft Билл Гейтс-старший
Билл Гейтс-старший, отец основателя Microsoft Билла Гейтса, скончался в возрасте 94 лет.
Lenta.ru 19:56
Космос
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Live24 вчера в 04:41
Космос
Глава NASA откомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
РИА ОмскПресс 09:01
Экономика
Госдума расширяет бизнес по патентам
Москва, 15 сентября 2020, 14:07 — REGNUM Законопроект, расширяющий виды предпринимательской деятельности по патенту, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.
REGNUM 07:07
Политика
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета 19:07
Транспорт
В России вынесен на рассмотрение новый масштабный проект изменения ПДД
Проект правок к Правилам дорожного движения (ПДД) подготовило Министерство транспорта РФ, который введет ограничения для владельцев электросамокатов, сегвеев, скейтбордов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
SM News вчера в 03:55