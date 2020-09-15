Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным
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Сегодня между дипломатическими представителями России и Германии состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация по делу Навального. Глава МИД РФ Лавров заявил немецкому коллеге о том, что пора прекратить политизацию в деле оппозиционера.В источнике
С чего всё началось
«В фокусе внимания находились вопросы состояния и перспектив российско-германских отношений, а также выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального», — говорится в сообщении
.
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Коммерсантъвчера в 14:58