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CT news
CT news

Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным

Сегодня между дипломатическими представителями России и Германии состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация по делу Навального. Глава МИД РФ Лавров заявил немецкому коллеге о том, что пора прекратить политизацию в деле оппозиционера.В источнике
С чего всё началось
«В фокусе внимания находились вопросы состояния и перспектив российско-германских отношений, а также выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 12:51
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Россия призывает Германию не политизировать историю с отравлением Алексея Навального

Эхо Москвы21:05
РБК

Лавров предложил Маасу не политизировать ситуацию с Навальным

РБКвчера в 14:52
Фонтанка.Ру

Не политизируй. Лавров потребовал у Мааса выдать информацию по Навальному

Фонтанка.Рувчера в 13:10
РИА Новости

Лавров призвал Берлин отказаться от политизации ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 13:42
Газета.Ru

Лавров призвал Мааса не политизировать инцидент с Навальным

Газета.Ruвчера в 13:17
Коммерсантъ

Как из-за ситуации вокруг Алексея Навального сорвались две поездки Сергея Лаврова

Коммерсантъвчера в 14:58
RT на русском

Лавров призвал Мааса отказаться от политизации ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 12:51

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову
Коммерсантъвчера в 12:29
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Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на протокол клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 2020, всем участникам необходимо отказаться от употребления алкоголя, девушкам не рекомендуется беременеть, а мужчинам советуют избегать зачатия ребёнка.
RT на русском00:37
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБКвчера в 10:06
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Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
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