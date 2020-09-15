Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал немецкие власти отказаться от дальнейшей политизации в деле Навального. Эту позицию Москвы глава российского МИД озвучил своему немецкому коллеге Хайко Маасу в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора.В источнике
С чего всё началось
«В фокусе внимания находились вопросы состояния и перспектив российско-германских отношений, а также выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального», — говорится в сообщении
.
RT на русском12:51
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лавров рассказал Германии о готовности сотрудничать по делу Навального

Lenta.ru13:41
Коммерсантъ

Лавров призвал главу МИД Германии не политизировать ситуацию с Навальным

Коммерсантъ13:28
Говорит Москва

Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону ситуацию с Навальным

Говорит Москва12:49
Фонтанка.Ру

Не политизируй. Лавров потребовал у Мааса выдать информацию по Навальному

Фонтанка.Ру13:10
URA.Ru

Лавров: Россия готова сотрудничать с Германией по Навальному

URA.Ru13:05
RT на русском

Лавров призвал Мааса отказаться от политизации ситуации с Навальным

RT на русском12:51
Газета.Ru

Лавров призвал Мааса не политизировать инцидент с Навальным

Газета.Ru13:17

Путин сообщил об эффективной борьбе с коронавирусом в стране

По словам Путина, «комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку, проводить эффективное лечение, а значит, защищать жизнь и здоровье миллионов людей».
Известия09:50
32

Германия меняет стратегию в отношении Китая и Индо-Тихоокеанского региона

Ранее отношения Германии с Китаем долгое время были сосредоточены на экономике и торговле, но теперь ожидается, что они будут охватывать геополитические интересы и права человека, пишет издание.
ИА "Реалист"13 сентября в 03:45

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
59

В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русском14:33
2