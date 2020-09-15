Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал немецкие власти отказаться от дальнейшей политизации в деле Навального. Эту позицию Москвы глава российского МИД озвучил своему немецкому коллеге Хайко Маасу в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора.В источнике
С чего всё началось
«В фокусе внимания находились вопросы состояния и перспектив российско-германских отношений, а также выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального», — говорится в сообщении
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