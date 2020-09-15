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Российская газета
Российская газета

Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал немецкие власти отказаться от дальнейшей политизации в деле Навального. Эту позицию Москвы глава российского МИД озвучил своему немецкому коллеге Хайко Маасу в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора.В источнике
С чего всё началось
«В фокусе внимания находились вопросы состояния и перспектив российско-германских отношений, а также выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального», — говорится в сообщении
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RT на русском12:51
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РБК

Лавров предложил Маасу не политизировать ситуацию с Навальным

РБК14:52
РИА Новости

Лавров призвал Берлин отказаться от политизации ситуации с Навальным

РИА Новости13:42
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Лавров призвал Мааса отказаться от политизации ситуации с Навальным

RT на русском12:51
Газета.Ru

Лавров призвал Мааса не политизировать инцидент с Навальным

Газета.Ru13:17
URA.Ru

Лавров: Россия готова сотрудничать с Германией по Навальному

URA.Ru13:05
Эхо Москвы

Россия призывает отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Алексеем Навальным

Эхо Москвы15:04
Коммерсантъ

Лавров призвал главу МИД Германии не политизировать ситуацию с Навальным

Коммерсантъ13:28

Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

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РИА Новости15:50
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

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Взгляд.ру06:45
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Кому звенит звонок

Как рассказал "РГ" руководитель департамента образования региона Алексей Дренин, в зависимости от числа учеников в школе медицинские работники работают либо целый день, либо половину.
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