Политика
Мой БрянскЛавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Условия для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) появились, именно поэтому все стороны подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже.ТАСС09:42
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