Условия для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) появились, именно поэтому все стороны подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже.

с чего всё началось

О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.

Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

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