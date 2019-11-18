Политика

Мой БрянскМой БрянскЛавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Лавров заявил, что условия для саммита в «нормандском формате» «созрели»

Условия для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) появились, именно поэтому все стороны подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже.
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