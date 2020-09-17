Лавров обвинил Литву в руководстве белорусской оппозицией
Смотрите также
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Володин заявил об участии иностранных спецслужб в ситуации с Навальным
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал
Число пострадавших при падении деревьев в Подмосковье выросло до пяти
Корпорация Boeing представила видеоролик орбитального самолета X-37B
Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе
СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Лавров допустил совершение Тихановской уголовного преступления
МИД РФ поддержал конституционную реформу в Белоруссии
Лавров: Россия признает любой исход выборов президента США
Лавров указал на большую ошибку Запада в отношениях с Россией
Володин заявил об участии иностранных спецслужб в ситуации с Навальным
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва и другие соседние страны "втемную" используют оппозицию Белоруссии и руководят происходящими в республике событиями. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В источнике
С чего всё началось
Сергей Лавров: «Промывание мозгов — это то, чем славится американская мягкая сила»
В эфире RTVI — министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Телеканал RTVIвчера в 11:50
Подробнее о событии
Лавров призвал Белоруссию не идти по пути Украины в вопросах русского языка
Комсомольская правдавчера в 12:07