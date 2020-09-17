Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва и другие соседние страны "втемную" используют оппозицию Белоруссии и руководят происходящими в республике событиями. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

С чего всё началось Сергей Лавров: «Промывание мозгов — это то, чем славится американская мягкая сила» В эфире RTVI — министр иностранных дел России Сергей Лавров. Телеканал RTVI вчера в 11:50