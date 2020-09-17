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Газета.Ru
Газета.Ru

Лавров обвинил Литву в руководстве белорусской оппозицией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва и другие соседние страны "втемную" используют оппозицию Белоруссии и руководят происходящими в республике событиями. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Сергей Лавров: «Промывание мозгов — это то, чем славится американская мягкая сила»

В эфире RTVI — министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Телеканал RTVIвчера в 11:50
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лавров рассказал о подогревающей ситуацию в Белоруссии Литве

Lenta.ruвчера в 13:31
РИА Новости

Лавров призвал Литву не использовать оппозицию в Белоруссии втемную

РИА Новостивчера в 12:35
Интерфакс

Лавров призвал Литву не использовать белорусскую оппозицию втемную

Интерфаксвчера в 12:19
ТАСС

Лавров уверен, что ситуация в Белоруссии вскоре нормализуется

ТАССвчера в 12:08
Дождь

«Вскоре ситуация нормализуется». Лавров – о ситуации в Беларуси

Дождьвчера в 12:08
Комсомольская правда

Лавров призвал Белоруссию не идти по пути Украины в вопросах русского языка

Комсомольская правдавчера в 12:07
Газета.Ru

Лавров обвинил Литву в руководстве белорусской оппозицией

Газета.Ruвчера в 13:01

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Газета.Ru02:37
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Serviceвчера в 10:53
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В Москве выявили 805 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 805, Санкт-Петербурге - 206, Ростовской области - 172, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости03:36

Корпорация Boeing представила видеоролик орбитального самолета X-37B

Представители корпорации Boeing в ходе ежегодного мероприятия Ассоциации Военно-воздушных сил, представили видеоролик, на кадрах которого показал секретный орбитальный самолет X-37B.
Народные новостивчера в 04:04
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 2416 сентября в 05:35
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