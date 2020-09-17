Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Лавров призвал Литву не использовать оппозицию в Белоруссии втемную

Литва и другие соседи Белоруссии сегодня пытаются во многом использовать белорусскую оппозицию, очевидно, что Светлана Тихановская говорит не своим голосом, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Сергей Лавров: «Промывание мозгов — это то, чем славится американская мягкая сила»

В эфире RTVI — министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Телеканал RTVIвчера в 11:50
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лавров рассказал о подогревающей ситуацию в Белоруссии Литве

Lenta.ruвчера в 13:31
Газета.Ru

Лавров обвинил Литву в руководстве белорусской оппозицией

Газета.Ruвчера в 13:01
ТАСС

Лавров уверен, что ситуация в Белоруссии вскоре нормализуется

ТАССвчера в 12:08
Интерфакс

Лавров призвал Литву не использовать белорусскую оппозицию втемную

Интерфаксвчера в 12:19
Дождь

«Вскоре ситуация нормализуется». Лавров – о ситуации в Беларуси

Дождьвчера в 12:08
РИА Новости

Лавров призвал Литву не использовать оппозицию в Белоруссии втемную

РИА Новостивчера в 12:35
Комсомольская правда

«По Навальному Запад перешел все рамки разумного»: Главное из интервью Сергея Лаврова Тине Канделаки

Комсомольская правдавчера в 12:09

ОАО РЖД возьмет с клиентов еще 300 млрд руб. за пять лет

ОАО РЖД возьмет с клиентов еще 300 млрд руб. за пять лет Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД за счет новых тарифных мер планирует дополнительно собрать с грузоотправителей порядка 300 млрд руб. до 2025 года и привлечь в кредит еще 900 млрд руб. до 2023 года, чтобы профинансировать инвестпрограмму.
Коммерсантъвчера в 14:12

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
4,9K

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
10

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится документе.
Известиявчера в 04:53
4K

Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10
12

Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме и поедет в Сибирь

Политика избрали в парламент Новосибирской области Депутат Госдумы России и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин написал заявление о сложении полномочий члена нижней палаты парламента.
АМИТЕЛвчера в 11:44
133

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ16 сентября в 12:29
4

Матч ярославского «Локомотива» с командой «Сочи» отменен

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубом «Сочи» и ярославским «Локомотивом», который должен был состояться 17 сентября в Сочи, отменен, сообщается на странице ярославского клуба в соцсетях.
Коммерсантъ Ярославльвчера в 12:12
2

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ru00:55
570