Лавров призвал Литву не использовать оппозицию в Белоруссии втемную
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Литва и другие соседи Белоруссии сегодня пытаются во многом использовать белорусскую оппозицию, очевидно, что Светлана Тихановская говорит не своим голосом, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.В источнике
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