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Лавров призвал не мешать судебной системе ДНР, приговорившей наемников к смертной казни

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал вынесенный в ДНР приговор к смертной казни в отношении трех иностранных наемников.
Газета.Ru
«На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства Донецкой Народной Республики, потому что преступления, о которых идёт речь, были совершены на территории ДНР», — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.
RT на русском
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.
Life.ru
Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
РИА Новости

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