Политика
Национальная служба новостейЛавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал рассмотреть идею переноса международный мероприятий из США в другие страны.
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Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 08:03
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Происшествия
Пропавшего под Тюменью младенца нашли мертвым
Пятимесячного Богдана, который пропал в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли мертвым.
Известия 08:37
Культура
Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
Piter.tv 01:42
Политика
Зеленский с трибуны ООН заявил о войне России с Украиной
Московский Комсомолец 09:34
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Политика
Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
Ранее Трамп поставил ультиматум по помощи Украине. Также глава Украины Владимир Зеленский признал правоту Трампа на 1000%.
Газета.Ru 21:43
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 14:28
Политика
Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров
Согласно наблюдениям издания, имя Зеленского не значится в списке глав государств, выступающих в главном зале ГА ООН.
Российская газета вчера в 10:12
Политика
Путин начал переговоры с Мадуро
Национальная служба новостей 04:50
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Авто
В Канаде 3000 новых BMW и MINI четыре года ждут утилизации
Почти 3000 единиц BMW и MINI 2014 года выпуска при транспортировке в Канаду пострадали от шторма в порту Галифакс и стали неликвидными.
Letnews.ru 06:01
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Конгресс США начинает процедуру импичмента главы американского государства Дональда Трампа, заявила спикер Палаты представителей Ненси Пелоси.
Взгляд.ру вчера в 17:21
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
Вести.Ru 22:51
Происшествия
На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".
Вести.Ru вчера в 20:02
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Футбол
«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Общество
Чайка: проблема лесных пожаров остаётся «крайне острой»
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на совещании в Красноярске 25 сентября назвал проблему лесных пожаров «крайне острой».
REGNUM 05:44
Политика
Лавров напомнил о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в свое время Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы штаб-квартиру ООН разместили в Сочи.
Московский Комсомолец 16:54
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57