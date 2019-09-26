Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал рассмотреть идею переноса международный мероприятий из США в другие страны.

Лавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из США

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