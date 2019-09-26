Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЛавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал рассмотреть идею переноса международный мероприятий из США в другие страны.
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Лавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка

Российская газетавчера в 19:22

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

РЕН ТВвчера в 19:06

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

RT на русскомвчера в 12:30

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

РИА Новостивчера в 13:49

Лавров заявил о необходимости переноса международных встреч из США

Взгляд.рувчера в 12:32

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Известиявчера в 17:14

Лавров: невыдача делегации России виз заставляет задуматься о переносе мероприятий из США

ТАССвчера в 12:29
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:41, Вашингтон
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