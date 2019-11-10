Политика
Газета.RuЛавров призвал противостоять попыткам переписать историю
Министр отметил единство России и Армении по данной проблеме. "Мы едины в понимании необходимости противодействовать попыткам переписать историю, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны", — сказал Лавров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 08 ноября в 07:44
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
Lenta.ru вчера в 21:40
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Политика
Хейли обвинила экс-госсекретаря Тиллерсона в действиях против Трампа
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в своей книге «При всем уважении» (With All Due Respect) рассказала о сотрудниках Белого дома, которые действовали против Дональда Трампа.
Известия 16:54
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия вчера в 04:16
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском вчера в 11:10
Политика
Вице-президент и спикер сената Боливии подали в отставку
Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера сообщил о решении уйти в отставку вслед за президентом страны Эво Моралесом.
Известия 18:04
Авто
Названы самые интересные экспонаты выставки SEMA 2019
Выставка SEMA (Specialty Equipment Market Association) 2019 открылась в начале недели в Лас-Вегасе.
DriveNN.ru 08 ноября в 08:40
Политика
Соцпартия лидирует на парламентских выборах в Испании
В сентябре лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 10 ноября.
RT на русском 16:14
Здоровье
Названы 7 продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Учеными-медиками определены и названы семь натуральных продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков.
Ugpressa.ru 11:10
Армия и оружие
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Грецией
Российская газета 17:36
Спорт
Московскому «Спартаку» отказали в визах для поезки в США
Московский "Спартак" отказался комментировать информацию о невыдаче виз на товарищеский турнир в США.
Вести.Ru 17:43
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru 14:38
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru 01:10
Происшествия
Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
Собеседник 08:16
Футбол
«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»
Известия Мордовии вчера в 09:25
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 08 ноября в 02:37
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК 17:55
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
США поддержали призывы к новым выборам в Боливии
Вашингтон поддерживает призывы к проведению новых выборов в Боливии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Московский Комсомолец 13:58
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском 14:47
Экономика
Центробанк предупредил, что ОСАГО может подорожать на 25%
Российский Центробанк ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25%.
Znak.com 08 ноября в 21:26
Кино
«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат вторые выходные подряд
Черная кинокомедия «Семейка Аддамс» режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
Мойка78 17:20
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче тура АПЛ
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 13:25
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 15:21