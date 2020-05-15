Территория нынешней Чехии оказалась одним из последних регионов Европы, освобождённых Красной Армией от нацистской оккупации.

с чего всё началось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен. Министр объяснил, что до последнего времени чешская сторона подтверждала, что памятник Коневу находился в реестре Минобороны Чехии.

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