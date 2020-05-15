Политика
RT на русскомЛавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен. Министр объяснил, что до последнего времени чешская сторона подтверждала, что памятник Коневу находился в реестре Минобороны Чехии.
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с чего всё началось
Войтех Филип: Большинство граждан Чешской Республики вот уже 75 лет испытывают чувство благодарности к Красной Армии
Территория нынешней Чехии оказалась одним из последних регионов Европы, освобождённых Красной Армией от нацистской оккупации.Красная звездавчера в 17:00
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Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина
Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com 05:57
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
Транспорт
В мэрии Москвы назвали условия возобновления работы каршеринга
Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить сервисам каршеринга в городе работу при среднесуточной аренде автомобилей от пяти дней и более.
Известия 09:29
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
Общество
Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
Российская газета 13:56
Кино
Итальянский режиссер Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Лос-Анджелес, США, 15 мая 2020, 09:22 — REGNUM Ремейк картины «Лицо со шрамом», выпущенной Брайаном Де Пальма в 1983 году, снимет итальянский режиссер Лука Гуаданьино.
REGNUM 02:22
Политика
Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков
Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
RT на русском 13:51
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.
Известия 13 мая в 16:06
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Экономика
Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 15:27
Общество
Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Экономика
Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова
Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК.
РБК 14:30
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
Политика
Партия Захара Прилепина получила возможность участвовать в выборах
Партия «За правду» писателя Захара Прилепина получила право участвовать в выборах. Ее внесли в соответствующий реестр Минюста.
Ведомости 12:30
Гаджеты
Смартфоны Honor сильно подешевели в России
Например, если покупатель решит приобрести себе смартфон Honor View 30 Pro, то ему в презент дадут «умные» часы MagicWatch 2. К тому же на новую модификацию ноутбуков MagicBook действует скидка 5 тысяч рублей, а плюсом идет полезный подарок.
Live24 вчера в 11:31
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
Единоборства
Отец Хабиба вышел из комы, но остается в тяжелом состоянии
Как сообщает телеграм-канал телеканала «360» со ссылкой на друга тренера Рамазана Рабаданова, состояние Нурмагомедова-старшего все еще остается тяжелым.
Спорт день за днем вчера в 06:35
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
Astera вчера в 07:11
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге
Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26