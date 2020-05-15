Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен. Министр объяснил, что до последнего времени чешская сторона подтверждала, что памятник Коневу находился в реестре Минобороны Чехии.
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с чего всё началось

Войтех Филип: Большинство граждан Чешской Республики вот уже 75 лет испытывают чувство благодарности к Красной Армии

Территория нынешней Чехии оказалась одним из последних регионов Европы, освобождённых Красной Армией от нацистской оккупации.
Красная звездавчера в 17:00

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В Минобороны Чехии заявили, что памятник Коневу не относится к воинским захоронениям

ТК Звезда11:01

В минобороны Чехии прокомментировали снос памятника Коневу

Известия10:39

Лавров: Чехии придется серьезно объясняться по ситуации с памятником Коневу

ИА Красная Весна15:15

Чехия не признала памятник Коневу воинским захоронением

Lenta.ru10:46

Лавров заявил, что памятник маршалу Коневу в Праге должен быть восстановлен

ТАСС07:02

В РВИО поддержали инициативу восстановления памятника Коневу в Праге

РИА Новости08:03

Лавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге

РБК06:02
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Наука

Нейроны гигантоклеточного ядра заставили мышей свернуть налево

N+1 15:16
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина

Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com 05:57
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Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
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Транспорт

В мэрии Москвы назвали условия возобновления работы каршеринга

Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить сервисам каршеринга в городе работу при среднесуточной аренде автомобилей от пяти дней и более.
Известия 09:29
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Армия и оружие

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant

В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
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Общество

Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
Российская газета 13:56
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Кино

Итальянский режиссер Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

Лос-Анджелес, США, 15 мая 2020, 09:22 — REGNUM Ремейк картины «Лицо со шрамом», выпущенной Брайаном Де Пальма в 1983 году, снимет итальянский режиссер Лука Гуаданьино.
REGNUM 02:22
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Политика

Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков

Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
RT на русском 13:51
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.
Известия 13 мая в 16:06
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Экономика

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 15:27
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Общество

Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Экономика

Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова

Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК.
РБК 14:30
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Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
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Политика

Партия Захара Прилепина получила возможность участвовать в выборах

Партия «За правду» писателя Захара Прилепина получила право участвовать в выборах. Ее внесли в соответствующий реестр Минюста.
Ведомости 12:30
Гаджеты

Смартфоны Honor сильно подешевели в России

Например, если покупатель решит приобрести себе смартфон Honor View 30 Pro, то ему в презент дадут «умные» часы MagicWatch 2. К тому же на новую модификацию ноутбуков MagicBook действует скидка 5 тысяч рублей, а плюсом идет полезный подарок.
Live24 вчера в 11:31
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Отец Хабиба вышел из комы, но остается в тяжелом состоянии

Как сообщает телеграм-канал телеканала «360» со ссылкой на друга тренера Рамазана Рабаданова, состояние Нурмагомедова-старшего все еще остается тяжелым.
Спорт день за днем вчера в 06:35
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Astera вчера в 07:11
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Шоу-бизнес

Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии

News.ru 10:04
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
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