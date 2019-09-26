Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

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