Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

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Лавров: невыдача делегации России виз заставляет задуматься о переносе мероприятий из США

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