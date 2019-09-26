Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

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RT на русскомвчера в 13:35

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Коммерсантъвчера в 15:00

Лавров пообещал принять меры из-за невыдачи российским делегатам виз США

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Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

РИА Новостивчера в 13:49

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Взгляд.рувчера в 16:13

Лавров: невыдача делегации России виз заставляет задуматься о переносе мероприятий из США

ТАССвчера в 12:29
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Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
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Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Европейский союз является ненадежным партнером для России.
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