Политика
RT на русскомЛавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Политика
Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Авто
УАЗ вернул на завод первую партию УАЗ Патриот с «автоматом»
Первая партия, поступившая к дилерам, предназначалась не для продажи, а для статических презентаций и обучения по сервисному обслуживанию, – пояснили в компании.
Автоновости дня 24 сентября в 07:14
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Политика
В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине
Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости 24 сентября в 03:10
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru 01:06
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.
OAnews 24 сентября в 10:21
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных устройств
Android 10 (Go Edition) разработана специально для смартфонов, объём оперативной памяти которых не превышает 1,5 ГБ.
Live24 00:25
Экономика
В рейтинг крупнейших предприятий РФ вошли компании «тюменской матрешки»
В рейтинг 500 крупнейших компаний России по версии РБК попали сразу несколько предприятий, работающих в регионах «тюменской матрешки».
РБК Тюмень 02:01
Экономика
Опубликован проект бюджета России до 2022 года
Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru вчера в 16:21
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55
Футбол
«Интер» обыграл «Лацио» в Серии А
RT на русском вчера в 17:06
Энергетика
Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,52% - до $61,51 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:27 мск.
ТАСС вчера в 10:55
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Происшествия
На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле
Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:08
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Lenta.ru вчера в 03:26
Политика
Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским
Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Политика
В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи
С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Европейский союз является ненадежным партнером для России.
РБК вчера в 19:20
Авто
Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей
С появлением в следующем месяце полностью электрического внедорожника Volvo XC40 компания не только запускает свой первый полностью электрический автомобиль, но и представляет одну из самых безопасных машин.
SpeedMe вчера в 03:00
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс 24 сентября в 19:34
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26