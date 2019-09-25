Политика
RT на русскомЛавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Происшествия
В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей
Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
РИА Новости 13:40
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Общество
В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым
Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Происшествия
В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских
В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.
РБК 13:10
Футбол
«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России
«Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.
Спорт-Экспресс 13:50
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Шоу-бизнес
В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein
В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Космос
Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запущена с космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС 10:00
Экономика
Руководителем МВФ стала Кристалина Георгиева
9 сентября стало известно, что Георгиева — единственная претендентка на пост главы МВФ.
Известия 13:06
Политика
Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Российская газета 11:26
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
Матч ТВ 07:43
Происшествия
На складе боеприпасов в Донецке возник пожар
Вести.Ru 04:11
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Кино
Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»
Ведомости вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.
OAnews вчера в 10:21
Политика
Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
RT на русском 13:07
Политика
Матвиенко переизбрали на пост председателя Совфеда РФ
Вечерняя Москва 03:27
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Наука
Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Единоборства
Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды
Бой продлился всего три секунды. Уайатт среагировал на удар ногой соперника и в ответной атаке нокаутировал Мезеповса.
Lenta.ru вчера в 05:16
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Футбол
Российский вратарь дебютирует за «Бенфику»
Российский голкипер Иван Злобин дебютирует в основе «Бенфики».
Евро-футбол.ру 13:25
Экономика
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США
В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
РБК 13:30