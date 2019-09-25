Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

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Лавров: невыдача делегации России виз заставляет задуматься о переносе мероприятий из США

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Небензя сообщил о невыдаче американских виз делегации ДВЗЯИ

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В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских

В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.
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Зеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом

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Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein

В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
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Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запущена с космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Руководителем МВФ стала Кристалина Георгиева

9 сентября стало известно, что Георгиева — единственная претендентка на пост главы МВФ.
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Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
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Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
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Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки

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Бой продлился всего три секунды. Уайатт среагировал на удар ногой соперника и в ответной атаке нокаутировал Мезеповса.
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В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
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25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
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На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США

В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
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