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РИА Новости
РИА Новости

Лавров прокомментировал отъезд в Германию сопровождающих Навального

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В источнике
С чего всё началось
Редакция Федерального агентства новостей
 приводила ряд фактов, указывающих, что случившееся с Навальным могло стать следствием конфликта с его же соратниками, например, с коллегой по "Фонду борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Владимиром Ашурковым.
iReactor06:17
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РИА Новости

Лавров прокомментировал отъезд в Германию сопровождающих Навального

РИА Новости06:37
Интерфакс - Россия

Лавров настаивает на предоставлении Берлином информации по ситуации с Навальным

Интерфакс - Россия06:32
Говорит Москва

МИД РФ выразил надежду на выполнение обязательств ФРГ в ситуации с Навальным

Говорит Москва06:27
Рамблер

Лавров нашел причину не доверять сторонникам Навального

Рамблер06:28
Взгляд.ру

Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным

Взгляд.ру06:25
RT на русском

Лавров прокомментировал письмо ФРГ в ОЗХО по ситуации с Навальным

RT на русском06:23
Lenta.ru

Лавров рассказал об «определенных мыслях» по делу Навального

Lenta.ru06:09

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Газета.Ru02:25
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Атомные подлодки Северного флота провели стрельбы в Баренцевом море

Напомним, 8 сентября экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота отработал противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.
REGNUM03:29

Церковный суд решил отстранить от церкви схимонаха Сергия

Официальный представитель епархии Анжела Тамбова сказала агентству ura.ru, что если церковное руководство одобрит это решение, то связь Сергия с Русской Православной Церковью будет окончательно разорвана.
Эхо Москвывчера в 06:07
1,2K

Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального

Россия де-факто проводит проверки и расследования по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках доследственной проверки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.
Ведомости06:25
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,4K

Большинство россиян выступили за введение гарантированного дохода

В ходе исследования выяснилось, что чем выше доход, тем больше сторонников реализации идеи ежемесячной фиксированной выплаты: среди сограждан с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц такой доход хотели бы иметь 68% респондентов, среди россиян, зарабатывающих от 80 тыс. рублей ежемесячно эта доля составляет 74%.
Интерфакс04:08
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