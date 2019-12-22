Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает в начале 2021 года. У США больше нет отговорок, чтобы не продлевать СНВ-3, Россия надеется на конструктивную реакцию. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Общество Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.

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Биатлон Логинов и Елисеев выступят в масс-старте Лидеры российской сборной по биатлону Александр Логинов и Матвей Елисеев примут участие в предстоящем мужском масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).