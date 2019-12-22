Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаЛавров прокомментировал позицию США по продлению СНВ-3

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает в начале 2021 года. У США больше нет отговорок, чтобы не продлевать СНВ-3, Россия надеется на конструктивную реакцию. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Вашингтон предложил обсуждать траспарентность в сфере вооружений

Известия07:11

Лавров прокомментировал позицию США по продлению СНВ-3

ТК Звезда06:27

Россия ждет от США предложений по вопросу вооружений

Политическая Экспертиза06:52
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Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Происшествия

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
REGNUM 07:22
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

РИА Новости 08:11
Политика

В Абакане завершились выборы мэра

В столице Хакасии — городе Абакане — 22 декабря прошли выборы мэра.
REGNUM 08:29
Футбол

«Аталанта» разгромила «Милан» в матче Серии А

RT на русском 08:41
Политика

Лавров заявил, что Россия готова показать США «Сармат»

Россия уже презентовала США систему «Авангард» вживую, позже будет готова сделать это с «Сарматом».
Политическая Экспертиза 07:21
Политика

Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Газета.Ru 06:58
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Происшествия

В Омске обрушилось здание комбикормового завода

Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омске, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:42
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Политика

Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Lenta.ru 07:09
Шоу-бизнес

Волочкова и Джигурда стали парой

Волочкова и Джигурда стали парой Нежные объятия двух артистов выглядят провокационно.
Экспресс газета вчера в 12:40
Общество

Россияне назвали источники своего новогоднего настроения

Газета.Ru 05:10
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Экономика

ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 04:15
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова едва не потеряла сына

Финалистка 16-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова в субботу едва не потеряла сына.
Пятый канал 07:31
Политика

Орешкин рассказал, когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией

Власти России и Белоруссии зафиксировали конкретную дату отмену мобильного роуминга между двумя странами в 2020 году.
REGNUM 08:18
Происшествия

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

РБК 09:00
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости вчера в 13:57
Политика

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
РБК 07:55
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Спорт

Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице

Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
РИА Новости 06:15
Биатлон

Логинов и Елисеев выступят в масс-старте

Лидеры российской сборной по биатлону Александр Логинов и Матвей Елисеев примут участие в предстоящем мужском масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Bookmaker-ratings.ru 05:58
Политика

В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
РИА Новости 03:28
Фигурное катание

Уно обогнал Ханю и в четвертый раз стал чемпионом Японии

Матч ТВ 08:03
Происшествия

Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Lenta.ru вчера в 14:48
Космос

Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»

РИА Новости 20 декабря в 07:04
Как работают Яндекс.Новости?
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