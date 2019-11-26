Политика
ИзвестияЛавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Политика
На Украине хотят отбирать транзитный газ у России
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Военный эксперт о случайных пусках ракет: «регулярно и у нас, и в США»
Здоровье
Курганские родители бьют тревогу: дети «подсели» на жевательный табак
Курганские родители бьют тревогу — их дети «подсаживаются» на жевательный табак снюс, который свободно реализуется в розничной торговле.
Футбол
«Наполи» оштрафовал Инсинье на 350 тысяч евро
«Наполи» оштрафовал капитана команды Лоренцо Инсинье на 350 тысяч евро, сообщает Gazzetta dello Sport.
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию на Украине.
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Армия и оружие
На орбиту запущен российский спутник-инспектор
На целевую орбиту с космодрома Плесецк выведен спутник-инспектор, который будет отслеживать исправность работы других спутников.
Авто
Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
Транспорт
Власти Москвы пообещали на две недели сделать бесплатным проезд по МЦД
Здоровье
Это поможет не набить шишек - в Псковской области появится рабочая группа по модернизации первичного звена здравоохранения
Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение губернатор Михаил Ведерников озвучил на рабочей встрече с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, на которой были обсуждены итоги аудита региональной системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Спорт
Россию могут отстранить от международных соревнований на 4 года
В комитете считают, что на предстоящих в следующем году Олимпийских играх в Токио российским спортсменам можно разрешить выступить под нейтральным флагом.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада показала, как особенная дочь забавно учит английский
Писательница, теле- и радиоведущая, политик Ирина Хакамада воспитывает особенную дочь. Мария Сиротинская живет с синдромом Дауна.
Общество
Британия начинает тестирование карт «Мир»
Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Авто
В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора
Несмотря на серьезное падение авторынка России, правительство все же утвердило повышение тарифив на утилизационный сбор с 1 января 2020 года.
Политика
Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова
Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
Общество
Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда
Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
Наука
Младенцы в утробе могут видеть больше, чем считалось
В новой работе ученые использовали различные методы анализа, чтобы показать, что шесть типов фоточувствительных клеток в сетчатке новорожденной мыши электрически соединяются для формирования сети, которая, как выяснили исследователи, не только обнаруживает свет, но и реагирует на его интенсивность.