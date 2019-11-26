Политика

ИзвестияИзвестияЛавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
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«Убийство российского спорта». Реакция на рекомендации WADA

РБК09:10

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

RT на русском05:12

Лавров отреагировал на рекомендации WADA отстранить РФ от соревнований

Московский Комсомолец05:33

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

РИА Новости05:22

Кремль и МИД призывают не делать поспешных выводов из-за рекомендации Комитета ВАДА отстранить Россию от соревнований

Эхо Москвы06:59

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Известия05:11

Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией WADA

ТАСС05:09
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Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Политика

На Украине хотят отбирать транзитный газ у России

Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
РЕН ТВ вчера в 15:59
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Газета.Ru вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Голые ноги и короткая юбка. Асмус продолжит изменять Харламову на экране?

ВладТайм 14:00
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Военный эксперт о случайных пусках ракет: «регулярно и у нас, и в США»

РИА Новости Крым 04:53
Здоровье

Курганские родители бьют тревогу: дети «подсели» на жевательный табак

Курганские родители бьют тревогу — их дети «подсаживаются» на жевательный табак снюс, который свободно реализуется в розничной торговле.
REGNUM 02:47
Футбол

«Наполи» оштрафовал Инсинье на 350 тысяч евро

«Наполи» оштрафовал капитана команды Лоренцо Инсинье на 350 тысяч евро, сообщает Gazzetta dello Sport.
Sport24.ru 05:44
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию на Украине.
Life.ru вчера в 06:31
Авто

Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать

Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Российская газета 08:01
Армия и оружие

На орбиту запущен российский спутник-инспектор

На целевую орбиту с космодрома Плесецк выведен спутник-инспектор, который будет отслеживать исправность работы других спутников.
АБН вчера в 19:39
Авто

Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»

Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
РИА Новости 23 ноября в 09:32
Транспорт

Власти Москвы пообещали на две недели сделать бесплатным проезд по МЦД

РБК 24 ноября в 16:47
Здоровье

Это поможет не набить шишек - в Псковской области появится рабочая группа по модернизации первичного звена здравоохранения

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение губернатор Михаил Ведерников озвучил на рабочей встрече с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, на которой были обсуждены итоги аудита региональной системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
Псковская Лента Новостей 14:01
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Газета.Ru 08:44
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на 4 года

В комитете считают, что на предстоящих в следующем году Олимпийских играх в Токио российским спортсменам можно разрешить выступить под нейтральным флагом.
Эхо Москвы вчера в 15:15
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада показала, как особенная дочь забавно учит английский

Писательница, теле- и радиоведущая, политик Ирина Хакамада воспитывает особенную дочь. Мария Сиротинская живет с синдромом Дауна.
Летидор 05:00
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
REGNUM 09:59
Общество

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС 13:58
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Военное дело вчера в 10:24
Авто

В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Несмотря на серьезное падение авторынка России, правительство все же утвердило повышение тарифив на утилизационный сбор с 1 января 2020 года.
32CARS.ru 24 ноября в 23:53
Политика

Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова

Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
Красная весна 13:52
Общество

Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда

Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
ПРАЙМ 05:33
Происшествия

МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

Газета.Ru 10:37
Наука

У впадающих в спячку животных нашли генетические регуляторы ожирения

N+1 09:53
Наука

Младенцы в утробе могут видеть больше, чем считалось

В новой работе ученые использовали различные методы анализа, чтобы показать, что шесть типов фоточувствительных клеток в сетчатке новорожденной мыши электрически соединяются для формирования сети, которая, как выяснили исследователи, не только обнаруживает свет, но и реагирует на его интенсивность.
Naked Science 07:14
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