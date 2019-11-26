Политика
ИзвестияЛавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
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Происшествия
В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски
В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.
Общество
Налоговым преступлениям установили срок давности
Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Политика
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Спорт
Глав спортивных федераций экстренно вызвали в Кремль
Руководителей российских спортивных федераций созвали на экстренное совещание в администрацию президента.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова стала мамой во второй раз
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин поженились в прошлом году.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Происшествия
Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро
Спорт
Колобков считает, что Россия честно выполняла обязательства перед WADA
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона честно выполняла свои обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также предоставила ему всю необходимую информацию о данных в московской антидопинговой лаборатории.
Футбол
Семак: прекрасно понимаем, что с «Лионом» нужна только победа
Футболистов "Зенита" устроит только победа в матче группового этапа Лиги чемпионов с французским "Лионом", заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Шоу-бизнес
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери
Политика
Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США
Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Наука
У впадающих в спячку животных нашли генетические регуляторы ожирения
Исследователи сравнили геномы 4 зверей из разных отрядов, впадающих в спячку, и нашли у них общие участки, которые эволюционируют быстрее среднего.
Происшествия
В Москве трое глухонемых напали с ножом на прохожего
По предварительной информации, несколько человек напали на прохожего и ударили его ножом, после чего скрылись на автомобиле Lada Priora.
Общество
В России предложили ввести новый паспорт
Установить новый вид основного документа, удостоверяющего личность, - удостоверение личности гражданина Российской Федерации, предложили в Госдуме.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и установить рекорд
«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и оформить самую крупную сделку в мировом футболе, сообщает The Sun.
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Здоровье
В России средний возраст смерти от ВИЧ составляет 39 лет
За полгода в стране выявлено 47 тысяч случаев заражения вирусом иммунодефицита Средний возраст смерти россиян, зараженных ВИЧ, составляет 39 лет.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Происшествия
Петрозаводский маньяк Ипатов умолял суд не давать ему пожизненное
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования
Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Политика