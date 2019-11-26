Политика

ИзвестияИзвестияЛавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
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«Убийство российского спорта». Реакция на рекомендации WADA

РБК09:10

Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией WADA

ТАСС05:09

Лавров отреагировал на рекомендации WADA отстранить РФ от соревнований

Московский Комсомолец05:33

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

РИА Новости05:22

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

RT на русском05:12

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Известия05:11

Кремль и МИД призывают не делать поспешных выводов из-за рекомендации Комитета ВАДА отстранить Россию от соревнований

Эхо Москвы06:59
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Интерфакс 07:56
Происшествия

Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро

Вести.Ru вчера в 07:33
Спорт

Колобков считает, что Россия честно выполняла обязательства перед WADA

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона честно выполняла свои обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также предоставила ему всю необходимую информацию о данных в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 10:20
Армия и оружие

Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Газета.Ru 07:34
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Семак: прекрасно понимаем, что с «Лионом» нужна только победа

Футболистов "Зенита" устроит только победа в матче группового этапа Лиги чемпионов с французским "Лионом", заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
РИА Новости 10:07
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
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Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США

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Происшествия

В Москве трое глухонемых напали с ножом на прохожего

По предварительной информации, несколько человек напали на прохожего и ударили его ножом, после чего скрылись на автомобиле Lada Priora.
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В России предложили ввести новый паспорт

Установить новый вид основного документа, удостоверяющего личность, - удостоверение личности гражданина Российской Федерации, предложили в Госдуме.
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«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и установить рекорд

«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и оформить самую крупную сделку в мировом футболе, сообщает The Sun.
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Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
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В Сыктывкар прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев

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В России средний возраст смерти от ВИЧ составляет 39 лет

За полгода в стране выявлено 47 тысяч случаев заражения вирусом иммунодефицита Средний возраст смерти россиян, зараженных ВИЧ, составляет 39 лет.
Союзное Вече 06:50
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Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
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Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
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Петрозаводский маньяк Ипатов умолял суд не давать ему пожизненное

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Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

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Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования

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Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
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К посольству Украины в Москве принесли унитазы

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