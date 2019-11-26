Общество

ИзвестияИзвестияЛавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Читать в источнике
Комментировать166

Подробнее о событии

«Убийство российского спорта». Реакция на рекомендации WADA

РБК09:10

МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

RT на русском08:18

Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией WADA

ТАСС05:09

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

РИА Новости05:22

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Известия05:11

Лавров о нападках WADA: Есть желающие возложить на РФ вину за все

РЕН ТВ05:11

Лавров отреагировал на рекомендации WADA отстранить РФ от соревнований

Московский Комсомолец05:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:55, Вашингтон
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Спорт

МОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России

Ответственность за нарушения МОК возлагает на российские власти.
Коммерсантъ 08:21
Происшествия

Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

BFM.ru 09:50
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Спорт

Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России

Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
Нева Спорт 02:27
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Известия 09:06
Авто

Новый бюджетный Honda City составит конкуренцию корейским седанам

City 2020 модельного года – прямой конкурент седанов вроде Kia Rio и Hyundai Accent/Solaris.
5 колесо 01:19
Происшествия

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Футбол

«Манчестер Сити» — «Шахтёр»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Шахтёр».
Чемпионат 09:30
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Хоккей

«Газпром Арена» может провести игру между командой КХЛ и «Вашингтоном»

В ближайшее время стадион "Зенита" примет два хоккейных матча - 15 декабря на арене состоится игра Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, а 19 декабря пройдет встреча регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским ЦСКА.
РИА Новости 07:35
Спорт

Алексей Дюмин и Виталий Маркелов осмотрели Ледовый дворец в Туле

Гудвилл.онлайн 08:17
Гаджеты

У Samsung может появиться планшет с гибким дисплеем

3DNews 01:05
Футбол

Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге

РИА Новости 07:07
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM 09:22
Киберспорт

Состав KuroKy представил свою организацию

Команда Куро KuroKy Салехи Тахасоми анонсировала киберспортивную организацию по Dota 2. Клуб назвали Nigma.
CyberSport.ru вчера в 23:12
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Политика

Названа «настоящая причина» чеченской войны

В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Lenta.ru вчера в 18:46
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Общество

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Вести ФМ вчера в 12:14
Происшествия

В Морской спасательной службе Росморречфлота проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ 09:12
Здоровье

Тюменские хирурги без разреза удалили огромную опухоль у ребёнка

Уникальную операцию – удаление без разреза крупной опухоли надпочечника у ребёнка – провели в тюменской ОКБ №2. Огромная опухоль сдавливала соседние органы, что могло со временем привести к некрозу тканей.
Уральский меридиан 01:34
Политика

Путин дал совет о выборе профессии школьникам

Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:43
Общество

Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Коммерсантъ 06:14
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru 05:35
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Astera вчера в 03:36
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Происшествия

В Сочи возбудили дело после самоубийства девушки-следователя

Известия 09:39
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
Допинговые скандалыБольше новостей по теме
Главное