Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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Кремль и МИД призывают не делать поспешных выводов из-за рекомендации Комитета ВАДА отстранить Россию от соревнований

Эхо Москвы06:59

Лавров посоветовал не делать поспешных выводов после рекомендаций WADA

РБК05:48

Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией WADA

ТАСС05:09

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

РИА Новости05:22

Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России

RT на русском05:12

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Известия05:11

Лавров отреагировал на рекомендации WADA отстранить РФ от соревнований

Московский Комсомолец05:33
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Спорт

Вице-президент ВАДА поддерживает отстранение России на четыре года

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линда Хеллеланд полностью поддерживает рекомендацию комитета по соотвествию исключить Россию из всех международных соревнований на ближайшие четыре года.
Спорт-Экспресс 07:41
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
URA.Ru 06:29
Политика

Сенцов назвал предстоящий Нормандский саммит ловушкой для Зеленского

Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что намеченный на 9 декабря саммит в нормандском формате станет для президента Владимира Зеленского "ловушкой", из-за которой ему придется сдать национальные интересы.
Интерфакс 06:40
Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Вести.Ru 24 ноября в 10:06
Происшествия

Обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC

Газета.Ru вчера в 20:20
Общество

Роскачество подвело итоги «Винного гида»

РИА Новости 04:15
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru вчера в 10:14
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 07:32
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр

Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК 08:02
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Если Россия продолжит транзит газа в Европу по украинской ГТС без договора с Киевом, то он будет закачан в украинские хранилища, сообщили в "Нафтогазе".
Газета.Ru 06:48
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News вчера в 05:23
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Футбол

Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»

Московский «Локомотив» и леверкузенский «Байер» набрали по 3 очка в 4 матчах, однако «железнодорожники» опережают немецкую команду в группе D по дополнительным показателям.
Чемпионат вчера в 19:11
Космос

#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики

Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
РБК 17 ноября в 19:02
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК 00:48
Политика

Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Lenta.ru 07:34
Авто

Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ

Тарантас Ньюс вчера в 06:47
Общество

Польша забрала 100 тонн золота из хранилища в Банке Англии

Польша репатриировала 100 тонн золота, которые находились в хранилище Банка Англии.
Profinance.ru вчера в 14:25
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Игры

В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции

Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Gmbox.ru вчера в 04:31
Экономика

Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%

Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
РИА Новости вчера в 05:57
Космос

Пуск грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесен из-за неполадок

Коммерсантъ вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска

Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
StarHit.ru 07:00
Политика

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что России и Украине не по пути, так как украинские граждане выбрали курс на сближение с Евросоюзом.
Политика Сегодня 07:54
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
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