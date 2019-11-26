Политика
Национальная служба новостейЛавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России
Россия намерена добиваться честного и равноправного диалога с WADA в связи с рекомендацией ввести жёсткие санкции в отношении российских спортсменов из-за допингового скандала. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, пишет RT.
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Происшествия
Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»
Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
РБК вчера в 19:24
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Российская газета вчера в 04:15
Происшествия
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию
Российская газета вчера в 11:02
Политика
Медведчук: Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что украинские власти Украины отвергают предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает телеканал NewsOne.
Газета.Ru 17:22
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Футбол
«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ
В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Sportbox.RU 16:52
Спорт
МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне
"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Вести.Ru 09:21
Кино
Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн
КиноПоиск вчера в 09:10
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
ВВС Польши возвращаются к эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает штаб командования ВВС страны.
РИА Новости вчера в 08:51
Политика
Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
RT на русском 14:03
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:16
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Общество
Британия начинает тестирование карт «Мир»
Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
REGNUM 09:59
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru 17:00
Футбол
Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 08:24
Происшествия
В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена
В Россию экстрадирована 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, прозванная СМИ «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 90-х годах.
Lenta.ru 08:25
Шоу-бизнес
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Дни24 вчера в 03:45
Кино
Российский боевик «Аванпост» покажут в двадцати пяти странах
2Продюсеры российского боевика «Аванпост» Валерий Федорович и Евгений Никишов обьявили о том, что права на прокат картины проданы в США и и ещё два десятка стран.
REGNUM 06:58
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Общество
В Steam началась осенняя распродажа
В онлайн-сервисе Steam стартовала традиционная распродажа игр. Также начался отбор на лучшие игры этого года в различных категориях.
The GEEK 13:59
Авто
Honda представила обновленную версию городского седана City
Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Car.ru вчера в 09:13
Общество
Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота
Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Журналистская правда 08:38
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Армия и оружие
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
Система оповещения о возможном ракетном обстреле сработала на юге Израиля.
РЕН ТВ 14:05
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Российская газета 08:01
Происшествия
Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru 14:21
Технологии
ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера
Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
DP.RU 06:32
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019
Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
Lisa.ru вчера в 05:00