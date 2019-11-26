Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЛавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России

Россия намерена добиваться честного и равноправного диалога с WADA в связи с рекомендацией ввести жёсткие санкции в отношении российских спортсменов из-за допингового скандала. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, пишет RT.
Читать в источнике
Комментировать190

Подробнее о событии

«Убийство российского спорта». Реакция на рекомендации WADA

РБК09:10

Кремль и МИД призывают не делать поспешных выводов из-за рекомендации Комитета ВАДА отстранить Россию от соревнований

Эхо Москвы06:59

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Известия05:11

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

РИА Новости05:22

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

RT на русском05:12

Лавров отреагировал на рекомендации WADA отстранить РФ от соревнований

Московский Комсомолец05:33

Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией WADA

ТАСС05:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Происшествия

Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
РБК вчера в 19:24
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Шоу-бизнес

Голые ноги и короткая юбка. Асмус продолжит изменять Харламову на экране?

ВладТайм 14:00
Происшествия

Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию

Российская газета вчера в 11:02
Политика

Медведчук: Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что украинские власти Украины отвергают предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает телеканал NewsOne.
Газета.Ru 17:22
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Футбол

«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Sportbox.RU 16:52
Спорт

МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Вести.Ru 09:21
Кино

Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн

КиноПоиск вчера в 09:10
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29

ВВС Польши возвращаются к эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает штаб командования ВВС страны.
РИА Новости вчера в 08:51
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
RT на русском 14:03
Футбол

«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:16
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
REGNUM 09:59
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru 17:00
Футбол

Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 08:24
Происшествия

В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена

В Россию экстрадирована 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, прозванная СМИ «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 90-х годах.
Lenta.ru 08:25
Шоу-бизнес

Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Дни24 вчера в 03:45
Кино

Российский боевик «Аванпост» покажут в двадцати пяти странах

2Продюсеры российского боевика «Аванпост» Валерий Федорович и Евгений Никишов обьявили о том, что права на прокат картины проданы в США и и ещё два десятка стран.
REGNUM 06:58
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Общество

В Steam началась осенняя распродажа

В онлайн-сервисе Steam стартовала традиционная распродажа игр. Также начался отбор на лучшие игры этого года в различных категориях.
The GEEK 13:59
Авто

Honda представила обновленную версию городского седана City

Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Car.ru вчера в 09:13
Общество

Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота

Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Журналистская правда 08:38
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Армия и оружие

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Система оповещения о возможном ракетном обстреле сработала на юге Израиля.
РЕН ТВ 14:05
Авто

Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать

Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Российская газета 08:01
Происшествия

Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru 14:21
Технологии

ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера

Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
DP.RU 06:32
Общество

Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019

Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
Lisa.ru вчера в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
Допинговые скандалыБольше новостей по теме
Главное