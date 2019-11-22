Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Читать в источнике
Комментировать217

Подробнее о событии

Лавров указал на главное условие мирного договора России с Японией

Национальная служба новостей03:28

Лавров назвал препятствие для заключения договора между Россией и Японией

Lenta.ruвчера в 23:51

Москва призвала Токио признать суверенитет РФ над Курилами

Известия00:50

Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Газета.Ru00:49

Японию призвали признать Курилы российскими

URA.Ru00:27

Лавров назвал препятствие для заключения мирного договора с Японией

Российская газета01:20

Лавров: Япония должна признать суверенитет РФ над Курилами для заключения мирного договора

ТАССвчера в 23:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:25, Ашберн
Политика

Медведев назвал главные задачи и цели «Единой России»

Партия «Единая Россия» должна сохранить политическое лидерство и показать лучший результат на предстоящих в России выборах, заявил на XIX съезде партии ее лидер, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Daily Storm 05:52
Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС.
Известия 02:58
Здоровье

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову

Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Evo-rus.com 07:03
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости вчера в 08:46
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Футбол

Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

Спорт день за днем вчера в 12:37
Футбол

«Барселона» заработала в Лиге Чемпионов больше остальных

Всего же, каталонская команда за участие в Лиге Чемпионов 2018\2019 получит около 100 млн евро.
ГЛАС.RU 06:07
Экономика

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РИА Новости 06:20
Политика

В Госдуме связали дедовщину в армии с разницей менталитетов

РБК 05:15
Политика

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
Происшествия

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД

В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Известия 04:33
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Вести.Ru вчера в 14:18
Общество

Минздрав пересмотрит новые правила проверки водителей

Замминистра здравоохранения Олег Салагай объявил, что приказ о новом порядке медосмотра для получения или возврата водительских прав отложили «из-за высокой обеспокоенности граждан».
Эхо Москвы 21 ноября в 10:16
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Музыка

Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

OAnews вчера в 10:54
Общество

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
RT на русском 07:19
Культура

Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России

Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Lenta.ru 05:23
Гаджеты

Стали известны основные характеристики нового флагмана Sony

Компания Sony, несмотря на появившиеся слухи, сворачивать производство мобильных устройств не планирует и активно продолжает разработку новых моделей смартфонов.
Planet Today 05:37
Фигурное катание

Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Японии, опередив местную фаворитку Рику Кихиру и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Российская газета 05:00
Происшествия

СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе», похищавшего людей

Российская газета 06:46
Кино

Зрители оценили фильм «Аванпост»

Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
Tricolor TV Magazine вчера в 05:55
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Экономика

Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.
Российская газета вчера в 00:57
Политика

Мантуров рассказал о переговорах России и Норвегии о поставках SSJ-100

Известия 07:18
Спорт

Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку

Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Известия 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
Переговоры по КуриламБольше новостей по теме
Главное