Политика
RT на русскомЛавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Политика
Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о Бермудском треугольнике.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Политика
Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию
Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.
Хоккей
Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на арене в Балашихе потерпел поражение от минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. «Ястребы» проиграли второй матч подряд, минчане прервали полосу из трёх поражений.
Политика
Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников
Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
Происшествия
В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб
Футбол
Новиков: матч с «Ростовом» получился интересным для зрителей
Матч 17-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и "Ростовом" получился зрелищным, сказал главный тренер "бело-голубых" Кирилл Новиков.
Общество
Росавтодор одобрил строительство моста через реку Лена
Росавтодор утвердил проект строительства моста в Якутии через реку Лену, об этом 23 ноября заявил министр транспорта России Евгений Дитрих в комментарии ТАСС.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Шоу-бизнес
Шура покупает квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей
Политика
Spiegel первым из западных СМИ представил версию смерти Магнитского «без героев»
Немецкий еженедельник Der Spiegel первым из западных СМИ выдвинул версию смерти аудитора Сергея Магнитского, ставящую под сомнение утверждения его работодателя — главы британского фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфоны с подэкранной камерой
Xiaomi разрабатывает смартфоны с подэкранной камерой. Инженеры китайской компании активно работают над тем, чтобы улучшить технологию.
Общество
Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой
Как заявил первый замгенпрокурора России Александр Буксман, Минздрав совершает большую ошибку, предлагая новый порядок осмотра автомобилистов.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Политика
Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут голодомор
Президент страны Владимир Зеленский разместил у себя в Facebook обращение к украинцам в связи с датой, которую в стране отмечают с 1998 года.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Общество
Россиянка получила пенсию купюрами «банка приколов»
Пожилой жительнице Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов». С ними женщина пошла в магазин, где и узнала, что деньги поддельные.
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Шоу-бизнес
Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне
Телеведущая Виктория Боня записала видеоролик на Youtube, в котором провела экскурсию по своим новым апартаментам в Лондоне.
Общество
В Англии разработали инструкцию по съемкам откровенных сцен
В субботу, 23 ноября, стало известно, что в Англии разработали инструкцию по съемкам откровенных сцен.