Политика
RT на русскомЛавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Происшествия
Пострадавшие в ДТП с автобусом у рынка отправились домой
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Общество
Софию Ротару хотят лишить звания народной артистки
Издание "Телепрограмма" сообщает, что своими действиями Манукян поддержал ведущую «Песни года» Ангелину Вовк, которая выступила против возвращения в Россию Софии Ротару.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Политика
Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о бермудском треугольнике.
Общество
СМИ: потерпевший крушение у побережья Одессы танкер занимался контрабандой нефтепродуктов
Танкер Delfi, потерпевший аварию у побережья Одессы, участвовал в контрабандных схемах.
Технологии
Ученые в России разрабатывают нейросмарт-платформу
Газета Ру сообщает, что ученые Уральского научно-образовательного центра разработают нейросмарт-платформу, собирающую данные о человеке, по которым можно будет создать персональный нейропрофиль.
Здоровье
Малышева перечислила первые симптомы начала рака мозга
Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Авто
Трехрядные китайские кроссоверы GAC GS8 отгрузили российским дилерам
Сертифицированные для продаж в России китайские кроссоверы GAC GS8 уже отгрузили дилерам.
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Происшествия
В Петербурге нашли скелет младенца
Общество
Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери
Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Экономика
Раскрыта оптимальная сумма кредита для россиян
Ранее вице-президент НАПКА Александр Морозов посоветовал россиянам перед оформлением заема провести «краш-тест» и проверить, смогут ли они прожить на ту сумму, которая будет оставаться у них после оплаты кредита.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Футбол
Лукаку: давно мечтал о переходе в «Интер»
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Гаджеты
5 декабря состоится презентация новых смартфонов Nokia
В Twitter-аккаунте Nokia Mobile обнародовано приглашение на презентацию, которая пройдёт 5 декабря в Каире (столица Египта).
Политика
Пушков заявил о намерении США «заработать» на поставках газа Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался на тему начала поставок американского сжиженного природного газа на Украину, отметив желание США «заработать».
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Музыка
Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту
Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Рубином»
Гостевой матч начнется в Казани в 14:00. Сине-бело-голубые объявили стартовый состав на встречу с казанским клубом.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
В России отложили введение новых правил медосмотра для водителей
Минздрав РФ принял решение отложить принятие нового порядка медосмотра для водителей.
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.