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RT на русском
RT на русском

Лавров прокомментировал события в Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, выразил уверенность, что мудрый белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Лавров: выборы президента Белоруссии не были идеальными

Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - отметил министр.
ТАСС06:48
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ТК Звезда

Лавров призвал белорусов «не идти на поводу у тех, кто осваивает геополитическое пространство»

ТК Звезда11:13
Фонтанка.Ру

Лавров: Выборы в Белоруссии не были идеальными, Москва тревожится, а силовиков пытаются провоцировать

Фонтанка.Ру07:01
RT на русском

Лавров прокомментировал события в Белоруссии

RT на русском06:17
Комсомольская правда

Лавров прокомментировал протесты в Беларуси

Комсомольская правда06:34
Газета.Ru

Лавров указал на геополитический характер заявлений стран ЕС о ситуации в Белоруссии

Газета.Ru06:34
Московский Комсомолец

Лавров уверен, что заявления стран ЕС о Минске носят геополитический характер

Московский Комсомолец06:20
Российская газета

Лавров: РФ встревожена попытками внешнего вмешательства в события в Беларуси

Российская газета06:40

СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки

Областной комитет здравоохранения начал проверку по факту публикации в СМИ истории об очнувшейся в морге пациентке, которой диагностировали биологическую смерть вместо клинической, заявила первый зампред комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина, отмечает «Газета.ру».
Известия02:54
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Хуаньцю шибао (Китай): в Тайваньском проливе каждая сторона должна соблюдать принцип «не стрелять первым» (Хуаньцю шибао)

Поскольку растет риск того, что кто-то первым сделает непроизвольный выстрел, в сообщении тайваньской China Times цитируется источник, согласно которому тайваньские военные заявили на внутреннем заседании, что, если тайваньские пилоты первыми откроют огонь без получения прямого приказа от боевого авиационного командования, они будут привлечены к ответственности после приземления.
ИноСМИ05:00

Украина разорвала семь соглашений СНГ в сфере гражданской авиации

Отмечается, что речь идет о соглашениях "О дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ", "О практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации", а также "О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации".
Газета.Ru08:25
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Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

Минск, 19 августа 2020, 15:47 — REGNUM Поручение усилить охрану государственной границы Белоруссии с целью не допустить на территорию республики из других стран боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков дал пограничному комитету страны белорусский президент Александр Лукашенко.
REGNUM08:47
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Челябинские власти разрешили работу кинотеатров с 1 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, по которому с 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов, а также вводится ряд других послаблений режима повышенной готовности, введенного в регионе с началом пандемии коронавируса.
ТАСС09:16
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