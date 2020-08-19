Хуаньцю шибао (Китай): в Тайваньском проливе каждая сторона должна соблюдать принцип «не стрелять первым» (Хуаньцю шибао)

Поскольку растет риск того, что кто-то первым сделает непроизвольный выстрел, в сообщении тайваньской China Times цитируется источник, согласно которому тайваньские военные заявили на внутреннем заседании, что, если тайваньские пилоты первыми откроют огонь без получения прямого приказа от боевого авиационного командования, они будут привлечены к ответственности после приземления.