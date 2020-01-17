Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность назначения в новое правительство. Об этом сообщает «РИА Новости».

Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство

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