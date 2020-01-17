Общество
Мой БрянскЛавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность назначения в новое правительство. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Здоровье
Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка
По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
Единоборства
Президент UFC пообещал Макгрегору матч-реванш с Нурмагомедовым
Матч-реванш между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится, если первый победит Дональда Серроне.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева сделала новую прическу
Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Теннис
Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Футбол
Клопп назвал катастрофой перенос Кубка Африки на январь
До 2019 года Кубок Африки почти всегда проходил в январе-феврале, когда в Англии проходят матчи чемпионата.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового кабмина
По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Армия и оружие
Украина решила послать своих военных в Ирак на помощь НАТО
В ходе своей встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою Кулеба отметил, что планируется отправка 20 украинских военных в поддержку миссии альянса в Ираке после восстановления ее работы.
Политика
Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Здоровье
6 простых правил для сохранения здоровья почек
Избыток натрия не только заставляет организм запасать больше воды, чем необходимо, он также повышает кровяное давление, создавая тем самым нагрузку на кровеносные сосуды и почки организма.
Авто
В России дорожают автомобили с пробегом
Рост цен на новые автомобили привел к подорожанию подержанных, средняя стоимость которых в 2019 году выросла на 2,4% и достигла отметки 581,2 тыс. рублей.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьера
Президент Украины Владимир Зеленский дал две недели на то, чтобы украинские правоохранители нашли тех, кто вел "прослушку" бесед премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Гаджеты
Названы разряжающие смартфоны Android-приложения
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на осень
Происшествия
Суд арестовал главу МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве
Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Технологии
Huawei раскрыла секрет ОС Android в области прибыли для программистов
Проанализировав рынок программ для мобильных устройств, Huawei раскрыла секрет Android в данной области для программистов.
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням Кристины Резцовой
Бежавшая на третьем этапе Кристина Резцова заметила, что две мишени на ее щите закрыты. Сама Кристина по этим мишеням не стреляла.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Происшествия