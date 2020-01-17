Политика
Газета.RuЛавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД в 2019 году. Он заявил, что выполняет свои обязанности согласно поручению.
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Политика
Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Политика
Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Общество
Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Экономика
Владелец «Мечела» решил продать Эльгу
Почему "Мечел" отказался от выкупа Эльги В понедельник, 20 января, наступает дедлайн, когда "Мечел" мог воспользоваться преимущественным правом на выкуп 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
Общество
В Москве вновь побит температурный рекорд
Технологии
Игры для Xbox One на Android стали доступны во всем мире
Минимальная скорость интернет-соединения оценивается в 5 Мб / с. Сотрудники Microsoft отмечают, что в случае входа в Xbox Console Streaming пользователи не смогут получить доступ к играм, созданным для Xbox 360 и оригинальной версии Xbox.
Политика
Главу комитета Рады по внешней политике уволили после секс-скандала
Верховная рада Украины отправила в отставку Богдана Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики после секс-скандала.
Общество
Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза
«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.
Политика
МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства
"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Здоровье
Развитие цифровизации в сфере здравоохранения обсудили на ассамблее «Здоровая Москва»
Цифровизация в сфере здравоохранения стала одной из ключевых тем ассамблеи «Здоровая Москва», которая проходит с 16 по 19 января в павильоне № 75 на ВДНХ.
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Политика
Участники протестов в Сухуме намерены возместить нанесенный ущерб
В настоящее время организаторы протестов ожидают заключение оценочной комиссии, которое должно установить размер нанесенного ущерба.
Политика
Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации
«Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.
Экономика
Российскому рынку спрогнозировали торможение
Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Технологии
Такую Sony PlayStation 5 мы можем увидеть на полках магазинов
В сети уже несколько раз появлялись рендеры и снимки игровой приставки Sony PlayStation 5. Однако они показывали комплект для разработчиков, дизайн которого сильно отличается от того, что мы увидим на полках магазинов.
Общество
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Политика
Россия учтет размещение вооружений США в Японии
У России нет подозрений, что Токио вынашивает злые умыслы, направленные против РФ, заявил и.о главы внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Спорт
Олимпийский комитет России присоединился к делу между WADA и РУСАДА
"16 января 2020 года Олимпийский комитет России направил в Спортивный арбитражный суд официальное заявление о вступлении в дело по спору между WADA и РУСАДА относительно решения исполкома Всемирного антидопингового агентства", - говорится в сообщении ОКР на официальном сайте.
Политика
Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра
До прихода на работу в налоговую службу с 2004 года Мишустин занимал должность главы Федерального агентства кадастра недвижимости.