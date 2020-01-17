Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД в 2019 году. Он заявил, что выполняет свои обязанности согласно поручению.

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

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