Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров прокомментировал встречу с Трампом

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. Кроме встречи с Трампом, которая длилась около 45 минут, российский министр провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео.
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Лавров прокомментировал встречу с Трампом

РИА Новостивчера в 23:39

Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией

ТАССвчера в 17:37

Лавров: Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией

Российская газетавчера в 19:48

Лавров счел Трампа понимающим выгоду от отношений с Россией

Lenta.ruвчера в 18:28

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Известиявчера в 18:28

Лавров и Трамп обсудили СНВ-III, Ближний Восток и стратегическую стабильность

ТК Звездавчера в 17:26

Лавров заявил о понимании Трампом выгоды от добрых отношений с Россией

РБКвчера в 20:08
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Футбол

Анчелотти покинул пост главного тренера «Наполи»

Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter.
РИА Новости вчера в 23:23
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Кино

Квентин Тарантино снимет продолжение дилогии «Убить Билла»

Как пишет Lenta.ru, ранее Тарантино собирался остановиться на отметке в десять кинокартин, отметив, что дилогию «Убить Билла» он считает за один фильм.
Говорит Москва 03:52
Общество

Ушла из жизни солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Солистка популярной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Россия – Культура 02:28
Общество

Названа дата похорон Юрия Лужкова

Российская газета вчера в 15:10
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Армия и оружие

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
RT на русском 03:02
Политика

Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести войска из Крыма и прекратить "оккупацию украинских территорий".
ИА Новороссия 09 декабря в 14:06
Хоккей

Бобровский сделал 46 сэйвов, но «Флорида» проиграла «Тампе»

В составе "Тампы" отличились Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. В составе «Флориды» шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов.
Нева Спорт 00:41
Наука

В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны

Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Mirmol.ru вчера в 08:47
Происшествия

В страшном ДТП под Воронежем разбилась семья волгоградских врачей

В Борисоглебском районе на 622 километре автодороги Р 22 "Москва – Астрахань" столкнулись микроавтобус "PEUGET BOXER", грузовик "МЕRСЕDЕS BENZ ACTROS YUK" и легкового автомобиля "ВАЗ – 2110".
Волга-Каспий вчера в 12:10
Армия и оружие

Стало известно, почему начало чеченской войны было провальным

Начало наступления на Грозный было запланирована на 5 часов утра 11 декабря 1994 года.
ГЛАС.RU 02:30
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Экономика

Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году

РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Lenta.ru 03:08
Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Армия и оружие

Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Lenta.ru вчера в 07:37
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 08 декабря в 07:32
Космос

Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе

Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Ferra вчера в 22:45
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Политика

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Известия вчера в 23:05
Политика

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.
РИА Новости вчера в 15:10
Спорт

Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ

Женская сборная России обыграла Испанию в третьем матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
RT на русском 02:33
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия вчера в 08:41
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09 декабря в 09:11
Происшествия

Число жертв перестрелки в Нью-Джерси выросло до шести

Шесть человек погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити, расположенным в американском штате Нью-Джерси.
Газета.Ru вчера в 21:14
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