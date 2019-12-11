Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. Кроме встречи с Трампом, которая длилась около 45 минут, российский министр провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео.

Футбол Анчелотти покинул пост главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter.

Кино Квентин Тарантино снимет продолжение дилогии «Убить Билла» Как пишет Lenta.ru, ранее Тарантино собирался остановиться на отметке в десять кинокартин, отметив, что дилогию «Убить Билла» он считает за один фильм.

Политика Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».

Армия и оружие В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.

Экономика Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.

Космос Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.

Происшествия На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Политика Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой» Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.