Политика
РИА НовостиЛавров прокомментировал встречу с Трампом
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. Кроме встречи с Трампом, которая длилась около 45 минут, российский министр провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео.
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Футбол
Анчелотти покинул пост главного тренера «Наполи»
Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Кино
Квентин Тарантино снимет продолжение дилогии «Убить Билла»
Как пишет Lenta.ru, ранее Тарантино собирался остановиться на отметке в десять кинокартин, отметив, что дилогию «Убить Билла» он считает за один фильм.
Общество
Ушла из жизни солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Солистка популярной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Общество
Названа дата похорон Юрия Лужкова
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Армия и оружие
В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
Политика
Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма
Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести войска из Крыма и прекратить "оккупацию украинских территорий".
Хоккей
Бобровский сделал 46 сэйвов, но «Флорида» проиграла «Тампе»
В составе "Тампы" отличились Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. В составе «Флориды» шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов.
Наука
В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны
Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Происшествия
В страшном ДТП под Воронежем разбилась семья волгоградских врачей
В Борисоглебском районе на 622 километре автодороги Р 22 "Москва – Астрахань" столкнулись микроавтобус "PEUGET BOXER", грузовик "МЕRСЕDЕS BENZ ACTROS YUK" и легкового автомобиля "ВАЗ – 2110".
Армия и оружие
Стало известно, почему начало чеченской войны было провальным
Начало наступления на Грозный было запланирована на 5 часов утра 11 декабря 1994 года.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Экономика
Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году
РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Армия и оружие
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Гаджеты
В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost
На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Космос
Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе
Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
Политика
Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации
Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.
Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ
Женская сборная России обыграла Испанию в третьем матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Происшествия
Число жертв перестрелки в Нью-Джерси выросло до шести
Шесть человек погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити, расположенным в американском штате Нью-Джерси.