Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом Министр иностранных дел Сергей Лавров дал “Ъ” эксклюзивное интервью в режиме видеосвязи.

с чего всё началось

В интервью газете "Коммерсант" Лавров признался, что слышал разные гипотезы появления CoViD-19 и слухи, которые ходили насчёт штамма в США, Британии, Китае и других странах.

Экономика ГД рассмотрит возможность отменить НДФЛ для малоимущих россиян Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение Думы законопроект, согласно которому предлагается освободить малоимущих граждан России от уплаты НДФЛ. 97

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,5K

Футбол Дзюба рассказал о драке между Мамаевым и Глушаковым на Евро-2016 Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о конфликтной ситуации между полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым и хавбеком «Ахмата» Денисом Глушаковым, которая произошла в национальной команде во время Евро-2016.

Экономика Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии. 70

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 8

Армия и оружие США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите. 218

Общество В Красноярском крае запускают систему электронных пропусков Уже на этой неделе в Красноярске начнется тестирование системы электронных пропусков — это сообщил министр цифрового развития и связи края Николай Распопин. 39

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 30

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,2K

Экономика Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. 25

Общество Саратовский театр вошел в десятку лучших в России Саратовский театр оперы и балета вошел в десятку лучших оперных театров России. Соответствующий рейтинг составил портал ТурСтат.

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Здоровье Медработник заразился коронавирусом в Алтайском крае Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае География COVID-19 в регионе расширяется Еще восемь инфицированных контактировали с людьми, у которых ранее выявили COVID-19. 187

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Общество В кузбасском городе готовятся ввести пропускной режим Владимир Чернов отметил, что такой режим будет введён при ЧС или при выявлении коронавирусной инфекции на территории города. 2

Происшествия СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево» Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года. 437