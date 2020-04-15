Коронавирус
Life.ruЛавров прокомментировал теории появления пандемии CoViD-19
В интервью газете "Коммерсант" Лавров признался, что слышал разные гипотезы появления CoViD-19 и слухи, которые ходили насчёт штамма в США, Британии, Китае и других странах.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом Министр иностранных дел Сергей Лавров дал “Ъ” эксклюзивное интервью в режиме видеосвязи.Коммерсантъвчера в 12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Лавров призвал отказаться от использования темы коронавируса в политической борьбе
Интерфаксвчера в 12:16
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Экономика
ГД рассмотрит возможность отменить НДФЛ для малоимущих россиян
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение Думы законопроект, согласно которому предлагается освободить малоимущих граждан России от уплаты НДФЛ.
Капитал страны вчера в 06:09
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Футбол
Дзюба рассказал о драке между Мамаевым и Глушаковым на Евро-2016
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о конфликтной ситуации между полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым и хавбеком «Ахмата» Денисом Глушаковым, которая произошла в национальной команде во время Евро-2016.
Metaratings вчера в 15:51
Экономика
Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты
Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM вчера в 16:32
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Общество
В Красноярском крае запускают систему электронных пропусков
Уже на этой неделе в Красноярске начнется тестирование системы электронных пропусков — это сообщил министр цифрового развития и связи края Николай Распопин.
ТВ-Енисей вчера в 09:28
Финансы
В среду рубль подешевел к доллару впервые за 10 дней
Рубль подешевел к доллару впервые за 10 сессий: курс USDRUB вырос в среду на 2,5% до 74,87.
Profinance.ru вчера в 16:46
Общество
Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»
Евразия Daily 00:51
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Происшествия
Фура свалилась в воду на Выборгской набережной и погубила водителя
Невские Новости 00:35
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Экономика
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Тульская пресса вчера в 09:41
Общество
Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди
Известия вчера в 02:28
Общество
Кормить одних животных другими могут начать в немецком зоопарке
В зоопарке Ноймюнстер в Германии некоторых животных, вероятно, скоро придется кормить другими, сообщила директор учреждения Вирена Каспари.
Русская Планета вчера в 16:22
Общество
Саратовский театр вошел в десятку лучших в России
Саратовский театр оперы и балета вошел в десятку лучших оперных театров России. Соответствующий рейтинг составил портал ТурСтат.
Версия-Саратов 00:50
Космос
Планета в обитаемой зоне размером с Землю обнаружена в данных Кеплера
AstroNews.ru вчера в 15:49
Авто
Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге
Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном.
REGNUM вчера в 06:45
Здоровье
Медработник заразился коронавирусом в Алтайском крае
Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае География COVID-19 в регионе расширяется Еще восемь инфицированных контактировали с людьми, у которых ранее выявили COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 00:01
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
Шоу-бизнес
Ургант с Глюкозой примкнули к подушечному флешмобу
Свои тела прикрыли подушками телеведущий Иван Ургант и певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, закрепив их поясами на талии.
iReactor вчера в 21:56
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Общество
В России остался только один регион без коронавируса
Последним регионом без коронавируса является Республика Алтай. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных заражений.
Газета.Ru вчера в 04:01
Экономика
Алтайский край будет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего
Директор Института региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что Алтайский край станет одним из регионов, по которому кризис ударит сильнее всего.
АМИТЕЛ 00:29
Общество
В кузбасском городе готовятся ввести пропускной режим
Владимир Чернов отметил, что такой режим будет введён при ЧС или при выявлении коронавирусной инфекции на территории города.
Сибдепо 00:52
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM вчера в 07:13
Происшествия
В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом
RT на русском 14 апреля в 12:27
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
За минувшие сутки в США число умерших пациентов с коронавирусом составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты.
РИА Новости 14 апреля в 21:33