Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

РИА Новости17:34

Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против «Роснефти»

ТАСС17:11

Лавров ответил на угрозы США из-за Венесуэлы

РБК18:02

Мы привыкли: Лавров о планах США ввести санкции против «Роснефти»

РЕН ТВ17:01

Лавров об угрозах США ввести новые санкции: Россия давно привыкла

Московский Комсомолец18:18

Лавров: Россия привыкла к постоянным угрозам со стороны США

REGNUM17:50

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

RT на русском19:20
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Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Lenta.ru 16:48
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Общество

Путин призвал выработать меры по укреплению высшей школы в регионах

Президент РФ Владимир Путин призвал выработать дополнительные решения по укреплению высшего образования в российских регионах.
РИА Новости 08:05
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Месси хочет уйти из «Барселоны»

Gazeta.SPb 16:35
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Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 09:01
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета 09:09
Политика

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
Кино

Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»

Вести.Ru вчера в 11:00
Общество

Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян

Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Газета.Ru 18:40
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия 14:30
Политика

Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно

Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Live24 08:42
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК 04 февраля в 07:07
Происшествия

Пятьдесят килограммов стероидов нашли у жителя Анивы

Правоохранители Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Анивы.
АСТВ 18:57
Спорт

Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:17
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru 05:54
Армия и оружие

Компания Bell на видео показала уничтожение российского ЗРК С-400

Компания Bell, зарегистрированная в США, на анимационном видео показала уничтожение российского ЗРК С-400 дронами-камикадзе.
Актуальные Новости 09:25
Политика

Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию

Пенсионный фонд ограбил все население России на сотни миллиардов.
Инвест-Форсайт 17:51
Гаджеты

В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

UfaTime.ru 04:24
Футбол

Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него самого

Нападающий Александр Кокорин, который был отправлен в дубль петербургского «Зенита» рассказал о своем самочувствии, а также высказался по поводу будущего.
Невские Новости 09:45
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

РБК 11:45
Наука

Ученые разработали уникальные материалы для ДНК-диагностики

Anonsens 04 февраля в 15:54
Теннис

Кузнецова не поможет России в матче Кубка Федераций против Румынии

ФТР сообщила, что теннисистка Светлан Кузнецова не примет участие в матче сборной России против команды Румынии в рамках Кубка Федераций.
Sport.ru 07:59
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
RT на русском 08:03
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском вчера в 13:13
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Вера Брежнева отметила день рождения в горах

Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
News.ru 10:08
Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM 04:37
Политика

В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
REGNUM вчера в 19:29
Культура

На 103 году жизни скончался актер Кирк Дуглас

Легендарный и старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался на сто третьем году жизни.
Слово и Дело 01:46
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 04 февраля в 02:37
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