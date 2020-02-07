Политика
РИА НовостиЛавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Общество
Путин призвал выработать меры по укреплению высшей школы в регионах
Президент РФ Владимир Путин призвал выработать дополнительные решения по укреплению высшего образования в российских регионах.
Футбол
Месси хочет уйти из «Барселоны»
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Общество
Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян
Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Политика
Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно
Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Происшествия
Пятьдесят килограммов стероидов нашли у жителя Анивы
Правоохранители Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Анивы.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Армия и оружие
Компания Bell на видео показала уничтожение российского ЗРК С-400
Компания Bell, зарегистрированная в США, на анимационном видео показала уничтожение российского ЗРК С-400 дронами-камикадзе.
Политика
Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию
Пенсионный фонд ограбил все население России на сотни миллиардов.
Гаджеты
В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
Футбол
Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него самого
Нападающий Александр Кокорин, который был отправлен в дубль петербургского «Зенита» рассказал о своем самочувствии, а также высказался по поводу будущего.
Наука
Ученые разработали уникальные материалы для ДНК-диагностики
Теннис
Кузнецова не поможет России в матче Кубка Федераций против Румынии
ФТР сообщила, что теннисистка Светлан Кузнецова не примет участие в матче сборной России против команды Румынии в рамках Кубка Федераций.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметила день рождения в горах
Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Политика
В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса
Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
Культура
На 103 году жизни скончался актер Кирк Дуглас
Легендарный и старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался на сто третьем году жизни.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.