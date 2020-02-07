Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Политика Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.

Общество Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Общество Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.

Экономика Путин поручил подготовить предложения по докапитализации банка РНКБ Российский президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку подготовить предложения по долгосрочному фондированию Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Культура Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.

Здоровье Заболевший коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Чите Россия на прошлой неделе объявила о выявлении двух случаев заражения новым типом коронавируса, одним из инфицированных оказался 30-летний Вань Юньбинь, в интервью китайской газете "Пэнпай" он рассказал о своем состоянии, как его лечат в Чите, об отношении россиян и попросил сограждан с пониманием относиться к действиям России в этой ситуации.

Наука Борясь с инфекцией, мозг связывается с эмбриональным иммунитетом У развивающегося эмбриона иммунитет заключается в том, что у клеток есть «врожденная» способность к реакции на заболевания, но эти клетки нуждаются в сигналах, которые дает мозг и помогает определить нужное место.