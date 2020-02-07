Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

РЕН ТВ22:23

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

RT на русском19:20

Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против «Роснефти»

ТАСС17:11

Лавров отреагировал на угрозы США в адрес «Роснефти»

ФАН17:39

СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»

РИА Новости18:33

Лавров об угрозах США ввести новые санкции: Россия давно привыкла

Московский Комсомолец18:18

Лавров ответил на угрозы США из-за Венесуэлы

РБК18:02
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Политика

Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно

Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Live24 08:42
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Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости 19:42
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Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
RT на русском 19:59
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Радио Sputnik вчера в 05:12
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru 05:54
Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

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Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
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Экономика

Путин поручил подготовить предложения по докапитализации банка РНКБ

Российский президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку подготовить предложения по долгосрочному фондированию Российского национального коммерческого банка (РНКБ).
Аргументы и Факты 07:28
Футбол

Друзья подарили Роналду «Гелендваген» на 35-летие

Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.
iReactor 07:16
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
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Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости 21:49
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 11:08
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Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru 22:14
Политика

Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
ТАСС 10:54
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет

Блондинкой Брухунова не стала, но прибегла к процедуре тонирования. Теперь волосы Татьяны стали чуть светлее.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева отметила день рождения в горах

Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
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Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

Российская газета 07:29
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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Хоккей

Василевский повторил рекорд Хабибулина по серии без поражений в основное время за «Тампу»

Россиянин продлил серию без поражений в основное время до 16 матчей.
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Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
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Новое шоу Ксении Собчак на Первом канале уличили в плагиате

Ранее iReactor сообщал, что Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое шоу «Док-Ток» на Первом канале.
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Заболевший коронавирусом китаец рассказал, как его лечат в Чите

Россия на прошлой неделе объявила о выявлении двух случаев заражения новым типом коронавируса, одним из инфицированных оказался 30-летний Вань Юньбинь, в интервью китайской газете "Пэнпай" он рассказал о своем состоянии, как его лечат в Чите, об отношении россиян и попросил сограждан с пониманием относиться к действиям России в этой ситуации.
РИА Новости вчера в 03:33
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Жители Благовещенска ощутили землетрясение в Китае

ТАСС 21:49
Общество

Лондонский суд открыл масштабную охоту на жен госбанкиров

ФедералПресс вчера в 23:43
Футбол

Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
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Борясь с инфекцией, мозг связывается с эмбриональным иммунитетом

У развивающегося эмбриона иммунитет заключается в том, что у клеток есть «врожденная» способность к реакции на заболевания, но эти клетки нуждаются в сигналах, которые дает мозг и помогает определить нужное место.
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Открыты грузовые пункты пропуска между Дальним Востоком и Китаем

Грузовые пропускные пункты открыты между Дальним Востоком и Китаем, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Ивина.
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