Политика
ИзвестияЛавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»
Введение санкций против «Роснефти» 10 сентября допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль».
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с чего всё началось
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.РИА Новостивчера в 17:34
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Происшествия
В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы
Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
Армия и оружие
Шойгу показали новейшие разработки из арсенала российских саперов
Устройства для зарядки гаджетов от солнца и дистанционного подрыва зарядов – лишь небольшая часть новейших разработок, которые показали министру обороны России в подмосковном Нахабине.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Политика
Bloomberg: США планируют ввести санкции против Роснефти
США думают о введении санкций против Роснефти за связи с венесуэльским режимом Николаса Мадуро, однако есть опасения того, что подобное решение спровоцирует хаос на нефтяном рынке.
Общество
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Здоровье
Личный прием и встреча с жителями. Губернатор Амурской области продолжает рабочую поездку в Зейский район
В личной беседе с главой региона отец восьми детей Александр Гордымов из Овсянки рассказал о сложностях в получении автотранспорта.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде
На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Шоу-бизнес
В больницу с пневмонией госпитализирован актер Валерий Гаркалин
Общество
Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Технологии
Солнечные батареи смогут генерировать энергию даже ночью
Авторы статьи уверяют, что их устройство сможет производить до 25% дневной энергии даже в ночные часы.
Политика
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
Общество
Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова
«Будем работать», — заключила новый глава «Роскино». Евгения Маркова сменила на данном посту Екатерину Мцитуридзе.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала слухи о своем разводе с Иваном Телегиным
В интервью изданию «Телепрограмма» Пелагея заявила, что они с Телегиным смогли сохранить дружеские отношения, что неудивительно, ведь они воспитывают общего ребенка.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Политика
Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития
Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Происшествия
Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате
Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Кино
В Сети появились кадры со съемок четвертой «Матрицы»
В Сети уже появились кадры со съемок четвертой части «Матрицы», которая, по слухам, появится на экранах в мае будущего года.