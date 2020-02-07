Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

с чего всё началось

Введение санкций против «Роснефти» 10 сентября допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль».

Лавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»

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