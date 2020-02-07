Политика

ИзвестияИзвестияЛавров ответил на угрозы США о санкциях против «Роснефти»

Введение санкций против «Роснефти» 10 сентября допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль».
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с чего всё началось

МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новостивчера в 17:34

Подробнее о событии

Лавров отреагировал на угрозы США в адрес «Роснефти»

ФАНвчера в 17:39

Вокруг «Роснефти»: США угрожают санкциями, в России взыскивают неустойку

REGNUM01:20

Лавров прокомментировал угрозы США применить санкции к компаниям РФ

РЕН ТВвчера в 22:23

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

RT на русскомвчера в 19:20

Акции «Роснефти» упали на 4% после заявлений США о возможных санкциях

РБК04:36

МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

РИА Новостивчера в 17:34

Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против «Роснефти»

ТАССвчера в 17:11
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Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

РБК 04:03
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
RT на русском 04:27
Армия и оружие

Шойгу показали новейшие разработки из арсенала российских саперов

Устройства для зарядки гаджетов от солнца и дистанционного подрыва зарядов – лишь небольшая часть новейших разработок, которые показали министру обороны России в подмосковном Нахабине.
ТВ Центр 04:38
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
Политика

Bloomberg: США планируют ввести санкции против Роснефти

США думают о введении санкций против Роснефти за связи с венесуэльским режимом Николаса Мадуро, однако есть опасения того, что подобное решение спровоцирует хаос на нефтяном рынке.
Profinance.ru 02:27
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Здоровье

Личный прием и встреча с жителями. Губернатор Амурской области продолжает рабочую поездку в Зейский район

В личной беседе с главой региона отец восьми детей Александр Гордымов из Овсянки рассказал о сложностях в получении автотранспорта.
Глас Народа вчера в 21:59
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Газета.Ru 04:02
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала аппетитное фото в воде

На сей раз артистка поделилась кадром с аппетитным завтраком, который ей подали прямо в бассейн.
Paparazzi.ru вчера в 23:44
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Шоу-бизнес

В больницу с пневмонией госпитализирован актер Валерий Гаркалин

Privet-Rostov.ru 02:16
Общество

Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
Life.ru вчера в 10:43
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:33
Технологии

Солнечные батареи смогут генерировать энергию даже ночью

Авторы статьи уверяют, что их устройство сможет производить до 25% дневной энергии даже в ночные часы.
Популярная механика 05 февраля в 04:33
Политика

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
REGNUM 00:54
Общество

Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова

«Будем работать», — заключила новый глава «Роскино». Евгения Маркова сменила на данном посту Екатерину Мцитуридзе.
REGNUM 02:08
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала слухи о своем разводе с Иваном Телегиным

В интервью изданию «Телепрограмма» Пелагея заявила, что они с Телегиным смогли сохранить дружеские отношения, что неудивительно, ведь они воспитывают общего ребенка.
Bimru.ru 03:03
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском 02:04
Политика

Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
ТАСС 04:05
Общество

Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 16:05
Происшествия

Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
ТАСС 04:06
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Кино

В Сети появились кадры со съемок четвертой «Матрицы»

В Сети уже появились кадры со съемок четвертой части «Матрицы», которая, по слухам, появится на экранах в мае будущего года.
StarHit.ru вчера в 18:30
Как работают Яндекс.Новости?
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