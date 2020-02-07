Политика
Российская газетаЛавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США готовы ввести в ближайшее время санкции в отношении российской "Роснефти". По словам Сергея Лаврова, он слышал об очередных угрозах наказывать всех, кто сотрудничает с Венесуэлой.
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с чего всё началось
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.РИА Новостивчера в 17:34
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Радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н», способные засечь гиперзвуковые ракеты, развернут до конца года на Кольском полуострове, пишет 7 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Клубы АПЛ проголосовали за старые сроки летнего трансферного окна
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На юге ДНР перевернулся автобус, ехавший в Севастополь, есть погибшие
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Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.