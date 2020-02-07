Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США готовы ввести в ближайшее время санкции в отношении российской "Роснефти". По словам Сергея Лаврова, он слышал об очередных угрозах наказывать всех, кто сотрудничает с Венесуэлой.

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