Политика

Российская газетаРоссийская газетаЛавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США готовы ввести в ближайшее время санкции в отношении российской "Роснефти". По словам Сергея Лаврова, он слышал об очередных угрозах наказывать всех, кто сотрудничает с Венесуэлой.
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с чего всё началось

МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новостивчера в 17:34

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ТАССвчера в 17:11
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Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
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ПФР подготовил примеры заполнения новой формы СЗВ-ТД

С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о трудовой деятельности работников (форма СЗВ-ТД) для формирования электронных трудовых книжек.
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В США демократы наконец определили победителя кокусов в штате Айова

Победителем кокусов (выборы кандидата на ноябрьские президентские выборы) Демократической партии США в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд Питер Буттиджич, 7 февраля сообщает Financial Times.
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Генеральный штаб Белоруссии заранее спрогнозировал конфликт на Украине

События, произошедшие на Украине, были спрогнозированы и оценены за два года до их начала, заявил Муравейко в интервью.
Военное дело вчера в 04:41
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

REGNUM вчера в 11:51
Наука

В Израиле смогли вырастить пальмы из семян времен Римской империи

Финиковые пальмы уже доказали свою способность хранить семена очень долгое время.
Портал Поиск 03:00
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Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru 05 февраля в 10:01
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
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Общество

Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр

Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:10
Политика

Путин ввел в состав Совета по нацпроектам Мишустина и Орешкина

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Шоу-бизнес

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Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
РИА Новости 05 февраля в 10:33
Армия и оружие

Россия разместит на Кольском полуострове «охотников за гиперзвуком»

Радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н», способные засечь гиперзвуковые ракеты, развернут до конца года на Кольском полуострове, пишет 7 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 01:56
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Общество

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Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Газета.Ru 02:32
Армия и оружие

Минобороны представило видео с первым полетом Ту-160М

Минобороны России опубликовало кадры первого полета глубоко модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М "Белый лебедь".
Газета.Ru вчера в 14:29
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:31
Наука

Нарушение биологических часов может провоцировать развитие диабета

ToDay News Ufa вчера в 10:36
Футбол

Клубы АПЛ проголосовали за старые сроки летнего трансферного окна

За возвращение прежних сроков летнего трансферного окна проголосовали клубы Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.
REGNUM 02:49
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Происшествия

В Новосибирской области упавшим с крыши снегом убило мужчину

Предварительно было установлено, что 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома, когда на него с крыши дома сошла снежная масса.
REGNUM 00:22
Политика

В России могут появиться «федеральные территории»

По словам Клишаса, федеральные территории не будут включены в состав регионов.
Городовой вчера в 11:41
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
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На юге ДНР перевернулся автобус, ехавший в Севастополь, есть погибшие

REGNUM вчера в 12:44
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости вчера в 09:34
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