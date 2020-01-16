Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о возможной должности в новом правительстве.

с чего всё началось

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.

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Политика «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

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Происшествия SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

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Происшествия Четверо погибли в аварии под Саратовом Сообщается, что столкнулись автомобиль ГАЗ и минивэн Hyundai. В результате от полученных травм скончались четыре человека.

Политика Мишустин выступил против списания долгов россиян Кандидат на пост главы правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме выступил против списания долгов россиян по кредитам.

Политика Главой правительства России вместо Медведева может стать Мишустин Президент Владимир Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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