Политика
РИА НовостиЛавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Оценить900
с чего всё началось
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о возможной должности в новом правительстве.РИА Новости05:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Футбол
Бабаев опроверг информацию о попытках ЦСКА перехватить Соболева
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе футболиста самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева в армейский клуб.
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
МВД Украины возбудило дело о слежке за послом США
Украина надеется, что США окажут ей сотрудничество в раскрытии этого преступления.
Политика
Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
Наука
Лекарство от редкой опухоли спасло жизнь мальчику с врожденным дефектом иммунитета
Врачи впервые спасли жизнь мальчику с генетическим аутовоспалительным заболеванием.
Политика
Михаил Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни
Михаил Мишустин намерен в ближайшие время представить президенту Владимиру Путину кандидатов на министерские кресла в новом составе правительства.
Экономика
Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей
На демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Футбол
Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Общество
Банк России выпустил четыре новых серии памятных монет
Политика
Владимир Путин предложил сделать бесплатный интернет в России
Путин рассказал о необходимости федерального проекта «Доступный интернет».
Теннис
Медведев и Рублев узнали соперников на старте Australian Open
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Политика
В Раде попросили СБУ запретить въезд на Украину Серову и Сюткину
Депутаты Верховной рады попросили Службу безопасности Украины запретить въезд в страну российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину.
Авто
Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75
Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Происшествия
Четверо погибли в аварии под Саратовом
Сообщается, что столкнулись автомобиль ГАЗ и минивэн Hyundai. В результате от полученных травм скончались четыре человека.
Финансы
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян
Кандидат на пост главы правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме выступил против списания долгов россиян по кредитам.
Политика
Главой правительства России вместо Медведева может стать Мишустин
Президент Владимир Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
Музыка
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Музыка
«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
Политика
Путин предложил провести референдум по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин предложил провести голосование граждан по всему пакету поправок в Конституцию.