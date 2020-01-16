Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о возможной должности в новом правительстве.
РИА Новости05:27

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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

РИА Новости05:27

Лавров ответил на вопрос о своих перспективах в новом кабмине

ФАН05:07

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

РБК05:06

Лавров: продолжаю честно исполнять свои обязанности

Коммерсантъ04:38

Лавров ответил на вопрос о должности в новом кабмине

Московский Комсомолец04:24

Лавров ответил на вопрос о возможной должности в новом правительстве

RT на русском04:19

Лавров заявил, что всегда честно исполнял обязанности и продолжает это делать сейчас

ТАСС04:20
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Лавров не раскрыл все карты в Ташкенте. Видео

Вести.UZ09:09
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Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости 03:26
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
Футбол

Бабаев опроверг информацию о попытках ЦСКА перехватить Соболева

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе футболиста самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева в армейский клуб.
РИА Новости 09:51
Происшествия

Бывший вице-премьер Дагестана осужден за растрату 80 млн рублей

REGNUM 09:55
Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:19
Политика

МВД Украины возбудило дело о слежке за послом США

Украина надеется, что США окажут ей сотрудничество в раскрытии этого преступления.
Росбалт 08:52
Политика

Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
RT на русском 08:46
Наука

Лекарство от редкой опухоли спасло жизнь мальчику с врожденным дефектом иммунитета

Врачи впервые спасли жизнь мальчику с генетическим аутовоспалительным заболеванием.
N+1 07:05
Политика

Михаил Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Михаил Мишустин намерен в ближайшие время представить президенту Владимиру Путину кандидатов на министерские кресла в новом составе правительства.
Российская газета 08:10
Экономика

Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

На демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Газета.Ru вчера в 05:56
Футбол

Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
РИА Новости 09:19
Политика

Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
ТАСС 09:02
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Общество

Банк России выпустил четыре новых серии памятных монет

REGNUM 14 января в 01:56
Политика

Владимир Путин предложил сделать бесплатный интернет в России

Путин рассказал о необходимости федерального проекта «Доступный интернет».
Вести Татарстан вчера в 06:00
Теннис

Медведев и Рублев узнали соперников на старте Australian Open

Bookmaker-ratings.ru 03:37
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Политика

В Раде попросили СБУ запретить въезд на Украину Серову и Сюткину

Депутаты Верховной рады попросили Службу безопасности Украины запретить въезд в страну российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину.
РИА Новости 07:12
Авто

Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75

Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
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Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Происшествия

Четверо погибли в аварии под Саратовом

Сообщается, что столкнулись автомобиль ГАЗ и минивэн Hyundai. В результате от полученных травм скончались четыре человека.
7 новостей 01:44
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Известия 05:57
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян

Кандидат на пост главы правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме выступил против списания долгов россиян по кредитам.
Lenta.ru 09:04
Политика

Главой правительства России вместо Медведева может стать Мишустин

Президент Владимир Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
МордовМедиа вчера в 12:07
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
REGNUM 09:10
Музыка

Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

Газета.Ru 00:01
Музыка

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
Известия 07:08
Политика

Путин предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин предложил провести голосование граждан по всему пакету поправок в Конституцию.
Finam.Ru вчера в 05:18
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