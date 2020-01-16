Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о возможной должности в новом правительстве.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении в МГИМО (У) МИД РФ в Ташкенте, рассказал, что в сложившемся в Ливии положении ещё крайне рано говорить о восстановлении государственности в этой стране.

Лавров заявил, что всегда честно исполнял обязанности

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