Политика

REGNUMREGNUMЛавров заявил, что всегда честно исполнял обязанности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении в МГИМО (У) МИД РФ в Ташкенте, рассказал, что в сложившемся в Ливии положении ещё крайне рано говорить о восстановлении государственности в этой стране.
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с чего всё началось

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о возможной должности в новом правительстве.
РИА Новости05:27

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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

РИА Новости05:27

Лавров ответил на вопрос о своих перспективах в новом кабмине

ФАН05:07

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

РБК05:06

Лавров: продолжаю честно исполнять свои обязанности

Коммерсантъ04:38

Лавров ответил на вопрос о должности в новом кабмине

Московский Комсомолец04:24

Лавров заявил, что всегда честно исполнял обязанности и продолжает это делать сейчас

ТАСС04:20

Лавров ответил на вопрос о возможной должности в новом правительстве

RT на русском04:19
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Политика

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
RT на русском 08:28
Происшествия

СК завершил расследование и назвал мотив убийства следователя Шишкиной

РБК 08:01
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Технологии

Microsoft перестала поддерживать Windows 7

По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Astera 13 января в 16:55
Общество

В России введут материнский капитал на первого ребенка

Союзное Вече вчера в 06:24
Политика

Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
РБК 07:27
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Финансы

Экономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар

Ранее курс доллара США открыл торги на Московской бирже повышением.
Профиль 05:46
Политика

Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что представит состав нового правительства в ближайшие дни.
Комсомольская правда 07:51
Футбол

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru 05:39
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
Политика

Варшава поразила ветеранов отказом отмечать 75-летие освобождения

РЕН ТВ 14 января в 11:22
Происшествия

В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Российская газета 08:00
Политика

Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию

В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 14:59
Политика

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:09
Происшествия

SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Мосгорсуд отменил штраф Константину Коновалову, которому полицейские сломали ногу

Эхо Москвы 08:00
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия вчера в 23:10
Политика

На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma

Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.
ТАСС 08:24
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Журналистская правда вчера в 03:10
Происшествия

Опубликовано новое видео избиения заключенных в ярославской колонии

Коммерсантъ 07:58
Музыка

Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 07:40
Общество

Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа

Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
RT на русском 05:17
Политика

Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай.
Lenta.ru 13 января в 03:47
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

В Брянске администрация школы №22 пообещала уволить учительницу русского языка и литературы за нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Газета.Ru вчера в 12:02
Политика

Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.
РИА Новости 07:26
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета вчера в 12:12
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