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Политика Мишустин высказался о пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.

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Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Футбол Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм» Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.