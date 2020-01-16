Политика
РИА НовостиЛавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
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Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
Политика
Мишустин высказался о пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Шоу-бизнес
Елена Воробей сломала руку во время концерта
Российская актриса эстрады, кино и телевидения, заслуженная артистка России Елена Воробей рассказала в соцсети об инциденте, который с ней произошел на концерте в Ногинске.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Политика
Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия
Теплая зима для России скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия, сообщил журналистам в четверг и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина
Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Происшествия
Юрия Гагарина из «Роскосмоса» обокрали в Москве
В Москве обокрали 45-летнего Юрия Гагарина — сотрудника «Роскосмоса». Об этом в четверг, 16 января, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Космос
Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд
Космос
«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Происшествия
СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве
Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Политика
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»
Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
Экономика
В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
Футбол
Хави объяснил, почему ответил отказом на предложение «Барселоны»
Считаю, что мне пока рано тренировать такой клуб, поэтому ответил отказом.
Шоу-бизнес
61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини
61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини Марина Юдашкина продемонстрировала идеальную фигуру.
Политика
Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин
В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.