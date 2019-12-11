Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров рассказал об итогах встречи с Трампом

Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне. В американскую столицу он прибыл во вторник.
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О чём сговорился Лавров с Трампом и Помпео в Вашингтоне

Царьград08:04

Встреча с Трампом и Помпео: Сергей Лавров комментирует итоги визита в США

Вести.Ruвчера в 22:05

Лавров подтвердил направленное ранее приглашение Трампу посетить Москву

Российская газетавчера в 17:40

Лавров сообщил об атмосфере взаимопонимания на встрече с Трампом

РБКвчера в 18:07

Лавров сообщил, что встреча с Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания

ТАССвчера в 17:58

Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

РИА Новостивчера в 17:55

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Известиявчера в 18:28
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Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
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В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
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В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
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Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Известия 07:25
Политика

Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства»

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил недопустимость вмешательства в выборы.
RT на русском вчера в 13:44
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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

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Луценко стал лучшим футболистом декабря в РПЛ

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря в российской Премьер-Лиге.
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Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

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«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

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В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

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Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
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Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
Газета.Ru 07:54
Политика

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

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Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
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Загитова снялась с показательного выступления в Турине

Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
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Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

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Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

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О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
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Анастасии Волочковой грозит облысение

Стилист-трихолог Анастасия Сивацкая изучив фото балерины, пришла к выводу, что Волочкова может облысеть, если не прекратит подвергать волосы воздействию агрессивной химии, которая содержится в краске для осветления волос.
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«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково

«Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайки собирается построить завод по сортировке и переработке мусора в Щелково.
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Якутского «шамана» оштрафовали на тысячу рублей

В среду в якутском управлении СК РФ опровергли слухи о возбуждении уголовного дела в отношении "шамана" по статье 318 УК РФ о насилии над представителем власти.
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Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час - 5 тыс. рублей.
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Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов

Нужно создать сеть региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически привлекательны для перевозчиков и для граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок.
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Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту

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Microsoft изгонит пользователей с Windows 7

Компания Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 и будет настойчиво рекомендовать перейти на новую систему.
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Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
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