Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне. В американскую столицу он прибыл во вторник.

Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

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