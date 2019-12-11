Политика

Москва 24Москва 24Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Лавров подчеркнул, что переговоры с президентом США прошли в атмосфере взаимопонимания. Это обусловлено прежде всего "ответственностью России и США за положение дел в мире". Министр заявил, что на встрече было обозначено наличие ряда серьезных проблем.
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Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Известиявчера в 18:28

Лавров заявил о понимании Трампом выгоды от добрых отношений с Россией

РБКвчера в 20:08

Лавров: Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией

Российская газетавчера в 19:48

Лавров счел Трампа понимающим выгоду от отношений с Россией

Lenta.ruвчера в 18:28

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

РИА Новостивчера в 23:39

Лавров и Трамп обсудили СНВ-III, Ближний Восток и стратегическую стабильность

ТК Звездавчера в 17:26

Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией

ТАССвчера в 17:37
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Экономика

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК 03:32
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Дима Билан не будет петь на концерте звезд "Евровидения" с участием Сергея Лазарева, передает Super.ru.
Газета.Ru 04:34
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 09 декабря в 14:17
Футбол

«Зенит» с крупным счётом проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Во вторник, 10 декабря, петербургский «Зенит» проиграл португальской «Бенфике» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Профиль вчера в 17:06
Культура

Анастасия Заворотнюк стала самой популярной женщиной на Украине

Компания Google обнародовала список самых популярных поисковых запросов на Украине за текущий год.
Privet-Rostov.ru 05:15
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Кино

В Екатеринбурге сняли пронзительный фильм про маму

Вестник 04:25
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Известия 04:07
Космос

Солнце засыпает. Теперь официально

НАСА выпустило официальный прогноз солнечной активности. Хотя в документе использованы мягкие выражения, на самом деле все плохо.
Комсомольская правда вчера в 06:27
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

RT на русском 05:23
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Кубанские новости вчера в 13:20
Шоу-бизнес

Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову

Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
StarHit.ru вчера в 13:30
Политика

Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»

Московский Комсомолец 04:40
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Происшествия

На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы

На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы.
РБК 05:21
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Телеканал 360° 04:05
Общество

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

В Швеции умерла вокалистка известной поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон.
Открытый Нижний вчера в 07:41
Здоровье

Число заболевших ОРВИ и гриппом в области растет с каждой неделей

Показатель заболеваемости на территории города выше эпидемического порога на 0,4%. По данным оперативного мониторинга вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» исследовано 16 человек на грипп, положительных находок не обнаружено.
Владимирские новости вчера в 02:45
Политика

Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
РИА Новости вчера в 17:29
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 08 декабря в 07:32
Происшествия

Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности

Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 08 декабря в 12:30
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
News.ru вчера в 07:06
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Pravda.Ru вчера в 09:56
Армия и оружие

МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции

Российская газета 03:32
Общество

Wizz Air подала заявку на полеты из Пулково по «открытому небу»

Венгерский лоукостер Wizz Air направил в Минтранс официальную заявку на полеты из петербургского аэропорта Пулково в рамках режима «открытого неба» и стал таким образом первой зарубежной авиакомпанией, предпринявшей конкретные шаги в этом направлении.
РБК 05:04
Политика

Епископ Антиохийского патриархата сослужил болгарскому митрополиту, признавшему автокефалию ПЦУ

Иерарх Антиохийского патриархата епископ Сафидский Димитрий сослужил 8 декабря за литургией в кафедральном соборе св. Марины в Пловдиве митрополиту Пловдивскому Николаю, сообщает официальный сайт Болгарского патриархата.
Credo.press вчера в 06:56
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU 09 декабря в 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
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