Политика
Москва 24Лавров прокомментировал встречу с Трампом
Лавров подчеркнул, что переговоры с президентом США прошли в атмосфере взаимопонимания. Это обусловлено прежде всего "ответственностью России и США за положение дел в мире". Министр заявил, что на встрече было обозначено наличие ряда серьезных проблем.
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Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Дима Билан не будет петь на концерте звезд "Евровидения" с участием Сергея Лазарева, передает Super.ru.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Футбол
«Зенит» с крупным счётом проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Во вторник, 10 декабря, петербургский «Зенит» проиграл португальской «Бенфике» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Культура
Анастасия Заворотнюк стала самой популярной женщиной на Украине
Компания Google обнародовала список самых популярных поисковых запросов на Украине за текущий год.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море
Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Космос
Солнце засыпает. Теперь официально
НАСА выпустило официальный прогноз солнечной активности. Хотя в документе использованы мягкие выражения, на самом деле все плохо.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Политика
Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Происшествия
На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы
На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Общество
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
В Швеции умерла вокалистка известной поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон.
Здоровье
Число заболевших ОРВИ и гриппом в области растет с каждой неделей
Показатель заболеваемости на территории города выше эпидемического порога на 0,4%. По данным оперативного мониторинга вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» исследовано 16 человек на грипп, положительных находок не обнаружено.
Политика
Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
Гаджеты
В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost
На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Происшествия
Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности
Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Общество
Wizz Air подала заявку на полеты из Пулково по «открытому небу»
Венгерский лоукостер Wizz Air направил в Минтранс официальную заявку на полеты из петербургского аэропорта Пулково в рамках режима «открытого неба» и стал таким образом первой зарубежной авиакомпанией, предпринявшей конкретные шаги в этом направлении.
Политика
Епископ Антиохийского патриархата сослужил болгарскому митрополиту, признавшему автокефалию ПЦУ
Иерарх Антиохийского патриархата епископ Сафидский Димитрий сослужил 8 декабря за литургией в кафедральном соборе св. Марины в Пловдиве митрополиту Пловдивскому Николаю, сообщает официальный сайт Болгарского патриархата.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».