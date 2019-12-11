Политика

ИзвестияИзвестияЛавров прокомментировал встречу с Трампом

«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать83
Дональд Трамп
Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Надеюсь, что диалог наш продолжится в ближайшее время.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАPravda.Ru вчера в 23:26

Подробнее о событии

Главные новости к утру 11 декабря

Коммерсантъвчера в 23:07

Сам факт встречи - уже прорыв: политолог оценил переговоры Трампа и Лаврова

ТК Звездавчера в 22:05

Трамп заявил, что с нетерпением ждет продолжения диалога с Россией

ТАССвчера в 18:13

Трамп оценил встречу с Лавровым

Lenta.ruвчера в 18:45

Трамп выразил надежду на скорое продолжение диалога с Россией

Интерфаксвчера в 18:34

Лавров заявил о понимании Трампом выгоды от добрых отношений с Россией

РБКвчера в 20:08

Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ

РИА Новостивчера в 18:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Политика

Совет по правам человека вернулся к летним акциям протеста

Встречу готовил прежний, Михаил Федотов, и собеседники «Ведомостей» в СПЧ предполагали, что Федотов поплатился должностью за выступления членов СПЧ в защиту участников летних протестов в Москве.
Ведомости вчера в 16:12
Политика

Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский

По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
iReactor вчера в 04:10
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета вчера в 02:25
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:42
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибров» в Черном море

Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу "Калибрами" в Черном море, сообщает Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:11
Общество

Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подадут иск

Органы опеки и попечительства в Москве в ближайшие дни подадут исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
RT на русском вчера в 09:17
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru вчера в 14:28
Гаджеты

Стартовали продажи Mac Pro за полмиллиона рублей

Компания Apple начала продажи долгожданного высококлассного компьютера Mac Pro. Одновременно стали известны цены для России.
iXBT.com вчера в 12:48
Армия и оружие

Сирия подтвердила размещение иранской системы ПВО

Арабское информационное издание «Al Masdar News», ссылаясь на интервью с источником в Вооружённых силах Сирии, подтвердило факт размещения на авиабазе Т4 иранской системы противовоздушной обороны.
Avia.pro вчера в 23:34
Авто

В России появится новый сопроводительный документ на автомобили

RZN.info 08 декабря в 05:59
Происшествия

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Интерфакс вчера в 14:32
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

RuNews24.ru 00:01
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей

Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Слово и Дело вчера в 22:04
Происшествия

В Екатеринбурге пойман предполагаемый убийца двух девушек

REGNUM 09 декабря в 22:29
Общество

Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

REGNUM вчера в 05:55
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество

Продукты с растительными жирами могут переименовать

Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Российская газета вчера в 23:15
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия 09 декабря в 07:05
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил свою работу

Украинский сайт «Миротворец» заявил о прекращении работы.
Политическая Экспертиза вчера в 04:16
Общество

Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар

Вести.Ru вчера в 22:01
Музыка

Маргарита Овсянникова прокомментировала планы Бузовой на «Евровидение»

Марго считает Бузову харизматичной, но при этом не отрицает расхожее утверждение о том, что исполнительница хита "Мало половин" не наделена какими-либо особыми, выдающимися данными.
Bimru.ru вчера в 10:33
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК вчера в 14:21
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года

Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
News.ru 09 декабря в 22:38
Финансы

Ситуация в экономике РФ в 2020 году будет улучшаться — Bank of America

Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году.
REGNUM вчера в 05:12
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Происшествия

Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
РИА Новости 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное