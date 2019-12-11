Политика
ИзвестияЛавров прокомментировал встречу с Трампом
«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
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Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Надеюсь, что диалог наш продолжится в ближайшее время.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАPravda.Ru вчера в 23:26
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Политика
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