Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Надеюсь, что диалог наш продолжится в ближайшее время.

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