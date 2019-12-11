Политика
ИзвестияЛавров прокомментировал встречу с Трампом
«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
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Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Финансы
Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Общество
Москва оказалась 52-й в списке комфортных российских городов
Москва заняла 52 место в рейтинге комфортных для проживания и одновременно доступных по стоимости жилья российских городов, составленного Институтом территориального развития "Урбаника".
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Политика
Лавров предложил США продлить СНВ-3
Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева резко ответила на вопрос подписчиков о детях
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Как пишет РИА Новости, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни после плановой операции на сердце.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями, никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", - сказал РИА Новости Молохов.
Авто
В России появится новый документ для автомобилей
Новый документ, который будут обязаны иметь российские автовладельцы, появится весной 2020 года.
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Политика
Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях
Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
Авто
Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер
Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Общество
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Хоккей
«Трактор» может обменять Кравцова
Ранее «Трактор» отправил Кравцова в ВХЛ.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
Политика
Вокруг «Мисс Львов» разгорелся скандал из-за ее поездки в Москву
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Футбол
«Локомотив» отправился в Мадрид на заключительную встречу ЛЧ
Политика
Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове.
Политика
Совет по правам человека вернулся к летним акциям протеста
Встречу готовил прежний, Михаил Федотов, и собеседники «Ведомостей» в СПЧ предполагали, что Федотов поплатился должностью за выступления членов СПЧ в защиту участников летних протестов в Москве.
Политика
В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет
Визит миссии ООН в Крым позволит впредь не допускать распространение дезинформации на международном уровне и спасти подорванный авторитет данной организации, заявил РИА Новости глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, комментируя резолюцию, принятую Генассамблеей ООН.
Авто
В России построили гибридные вездеходы для суровых условий
Вездеходы имеют бензо-электрические либо дизель-электрические силовые агрегаты.