Политика

ИзвестияИзвестияЛавров прокомментировал встречу с Трампом

«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

Главные новости к утру 11 декабря

Коммерсантъ23:07

Трамп заявил, что с нетерпением ждет продолжения диалога с Россией

ТАСС18:13

Трамп: встреча с Лавровым была очень хорошей

Газета.Ru20:25

Трамп оценил встречу с Лавровым

Lenta.ru18:45

Трамп выразил надежду на скорое продолжение диалога с Россией

Интерфакс18:34

Лавров заявил о понимании Трампом выгоды от добрых отношений с Россией

РБК20:08

Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ

РИА Новости18:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

Российская газета 02:59
Финансы

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Ведомости 16:15
Общество

Москва оказалась 52-й в списке комфортных российских городов

Москва заняла 52 место в рейтинге комфортных для проживания и одновременно доступных по стоимости жилья российских городов, составленного Институтом территориального развития "Урбаника".
Российская газета 23:12
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Политика

Лавров предложил США продлить СНВ-3

Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Известия 15:02
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева резко ответила на вопрос подписчиков о детях

RuNews24.ru вчера в 07:40
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Как пишет РИА Новости, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни после плановой операции на сердце.
ИнфоШОС 11:53
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 02:40
Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Lenta.ru 19:21
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями, никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", - сказал РИА Новости Молохов.
РИА Новости 21:28
Авто

В России появится новый документ для автомобилей

Новый документ, который будут обязаны иметь российские автовладельцы, появится весной 2020 года.
Афанасий-бизнес вчера в 01:55
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:34
Политика

Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях

Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
HotGeo 07:07
Авто

Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер

Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Автомобили.ру вчера в 06:16
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru 23:08
Общество

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости 19:23
Хоккей

«Трактор» может обменять Кравцова

Ранее «Трактор» отправил Кравцова в ВХЛ.
Sports.ru 08 декабря в 11:59
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Каскад 10:36
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
МонаВиста 03:26
Политика

Вокруг «Мисс Львов» разгорелся скандал из-за ее поездки в Москву

Аргументы и Факты 22:05
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Футбол

«Локомотив» отправился в Мадрид на заключительную встречу ЛЧ

ГЛАС.RU вчера в 04:23
Политика

Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове.
РИА Новости 22:04
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Известия 12:03
Политика

Совет по правам человека вернулся к летним акциям протеста

Встречу готовил прежний, Михаил Федотов, и собеседники «Ведомостей» в СПЧ предполагали, что Федотов поплатился должностью за выступления членов СПЧ в защиту участников летних протестов в Москве.
Ведомости 16:12
Политика

В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет

Визит миссии ООН в Крым позволит впредь не допускать распространение дезинформации на международном уровне и спасти подорванный авторитет данной организации, заявил РИА Новости глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, комментируя резолюцию, принятую Генассамблеей ООН.
РИА Новости 21:07
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о завершении своей футбольной карьеры

Инфо24 12:20
Авто

В России построили гибридные вездеходы для суровых условий

Вездеходы имеют бензо-электрические либо дизель-электрические силовые агрегаты.
CarsWeek.ru 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное